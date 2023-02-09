竹縣花燈迎天穿踩街明晚登場　交管停車資訊看這裡

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本次交通管制資訊，分為兩層管制區範圍，第一層管制區為踩街動線行人徒步區，即中正路、義民路口與新埔郵局間路段，從明天12時起兩側禁止汽車停放（機慢車除外）；15時起實施汽車移置、全面管制車輛只出不進，僅開放持通行證車輛。15時至23時義民路（環河路-中正路段）、中正路（田新路-義民路段）全面管制車輛進入，僅開放持居民通行證車輛單向通行。
第二層管制區範圍則在第一層管制區周邊路口，將有人員疏導車輛改道，禁止車輛進入徒步區；17時起全面管制僅開放持通行證車輛及第二層管制區住戶車輛進入。請鄉親主動出示通行證，以利警務人員辨識。
請自行開車的民眾注意，交通管制17時前車輛可停至廣停3停車場(鎮公所旁邊)、廣停2停車場(田新6街接近市場)、停一停車場（文德路三段東側與福德街北側）、停二停車場（微風名園對面）等4處，另外3處內思高工對面停車場、鳳山溪河濱公園空地、旱坑里清潔隊周邊空地停車場則不在管制區範圍內，提供民眾參考。上述7處從15時至凌晨0時開放免費停車。
同時歡迎民眾可搭乘台鐵至「新竹站」或「竹北站」，下車轉乘新竹客運5618新竹-新埔（經犁頭山）、5619新竹-關西（經犁頭山）、5620新竹-中壢（經關西）5621新竹-新埔（經義民廟），皆可抵達新埔。