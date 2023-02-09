台版渡邊直美母胎單身 求「187cm潮男」：被月老擱置
號稱「台版渡邊直美」的劉紀範（Amanda），日前朝聖松山文創園區「愛情有（無）進展」，去年參演多部戲劇的她，目前正在為新戲準備中，兔年開工第一件事就是來求月老賜姻緣，「公司今年給我的目標第一是要接更多戲劇，第二是要朝主持努力，第三就是要脫單，今天我就直接把脫單放第一。」
記者羅凌筠/綜合報導
目前仍是母胎單身的Amanda笑說身邊朋友連生日願望第一個都讓給她，希望她能趕緊脫單，她也曾多次到大稻埕台北霞海城隍廟參拜，跟月老分享她的理想型：「180公分以上、187公分最佳、幽默、會打扮，有共同價值觀。」她懷疑因為標準過高，被月老擱置，難得有機會參與迎神，讓她非常興奮，「剛剛捧著月老的時候，我一直在他耳邊碎碎唸，把我所有的愛情願望都告訴他，希望可以插件，請他盡快處理一下。」
而Amanda也順利擲筊拿到由文創藝術家製作的毛線紅線手環，開心的她立刻到「脫單」區挑菜，沒想到一眼就看到有人直接把自己的名片貼在脫單上，還是一位科技業的CEO，另外一位Bartender寫下的脫單祈願：「愛笑、幽默、活潑，可以一起喝酒。」讓Amanda驚呼：「寫的就是我！」上百張的脫單讓Amanda挑得樂不可支。