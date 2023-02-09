鄭仲茵拜神完秒接工作 16年後回巢「有股力量指引我」
台視《美麗人生 壯志高飛》再度加入新角色，由鄭仲茵出演身分高貴的英國公爵夫人。鄭仲茵上一次在台視拍戲，是相隔16年前的《神機妙算劉伯溫》，再度加入8點檔戰局，心情緊張又期待，她笑說：「好久沒有這種感覺，一進到台視熟悉感就回來了，不過我還是在攝影棚裡面迷路，都要靠工作人員帶。」
記者羅凌筠/綜合報導
她上周才剛過完生日，在生日前一天帶女兒到紫南宮拜土地公，前往南投的路上就收到劇組的訊息，拜拜完出來，電話中就談好加入劇組，她笑著表示：「上一次是劉伯溫，這次是土地公，感覺有股力量在指引我。」
劇中張又瑋和游詩璟私奔時發生意外，鄭仲茵飾演張又瑋的母親，傷心欲絕的趕回來處理兒子後續事宜。鄭仲茵向來多以女強人的俐落形象出現，這次多了「公爵夫人」的身分，渾身散發貴族皇家氣息，她強調這次會透過不一樣的表演方式，為角色帶來嶄新的靈魂。
鄭仲茵這個角色喜怒不形於色，更加內斂，第一場出現便是處理兒子的後事，即便內心有著巨大的悲傷，臉上依舊帶著一貫的沉穩。這樣的表演方式，也讓她笑說：「很跳脫一般的八點檔。」預計將和丁力騏及游詩璟有大量對手戲，雖然3人之前都遇過，但這樣的組合倒是第1次，新鮮的內容加上新鮮的組合，希望擦出不一樣的火花，帶給觀眾耳目一新的感受。