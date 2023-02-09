土耳其震災 高市議會民進黨團發起一日所得助土耳其救災
土耳其6日發生規模7.8強震，災情傷亡嚴重，政府立即籌組救援隊前往土耳其協助救災。為土耳其震災盡一份心力，高雄市議會議長康裕成、民進黨團總召江瑞鴻、幹事長林智鴻與書記長湯詠瑜發起議員研究費一日捐，號召民進黨團議員共32人共同響應，募得款項共20萬元，將統一協助做為援助土耳其大地震的救災及重建。
記者郭凱杰／高雄報導
江瑞鴻表示，土耳其大地震導致許多房屋倒塌，造成人民嚴重的傷亡，且當地氣溫低，救災工作執行實屬不易。號召民進黨團議員同事們，捐出議員的一日研究費薪水，希望集結大家的愛心，共同為土耳其震災盡一份心力。
林智鴻指出，土耳其震災，台灣人民都非常關注當地災情，集合捐款及物資資源，也為土耳其震災集氣祈禱。這次號召民進黨團議員同事捐一日研究費，共有32位議員慷慨解囊，特別感謝康裕成議長響應外還讓愛更完整，補足善款總額，共募得20萬元款項，希望協助震災救援。
湯詠瑜提到，當年台灣921 大地震時，土耳其救援協會也來到台灣協助各項救災工作，令台灣許多人民記憶深刻，如今土耳其發生嚴重地震災害，也希望可以盡一份心力，無論是捐款或物資協助，在能力允許的時候，希望各盡一份善意，協助國際好朋友度過震災難關，為土耳其祈禱，也盼各國救災隊前往救援工作都順利、平安。