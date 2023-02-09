謝依霖摸遍全身仍「找不到」　男模羞喊：還是算了？

我是廣告 請繼續往下閱讀
修杰楷與王子於節目中擔任實習設計師一職，一向在螢幕前有著全能暖男、專業形象的修杰楷難得踢到鐵板，光是要穩拿剪髮刀就差點抽筋，更在練習過程中逐漸懷疑人生。原以為沙龍專業對視髮如命的王子來說會易如反掌，帥氣逼人、超有架勢地嘗試剪髮後，卻讓身後的修杰楷笑出表情包。
修杰楷與王子苦中作樂、認命練習，讓「髮神」吳依霖訝異2人其實相當有剪髮天賦，稱讚：「其實我比他們2人都更緊張，但當他們第二次來上課時，拿剪刀的手法整個不一樣了，真的回家有下功夫認真練習。」相信2人靠著指導與多次實戰練習，會有相當大幅度的專業提升。
楊銘威不只酒量好，對調酒也頗有心得，開錄前特別前往Drizzle by Fourplay向屢屢在國際大賽中獲得冠軍的調酒師鄭亦倫Allen，精進調酒技術，更特別為了節目精心設計專屬酒譜，「我要讓眾人為了我的調酒，專程走進星之沙龍。」
星之沙龍助理群黃柏峰、原子少年蔡朕、孟維、羅奕傑為求好表現，努力從基本功做起，在吳依霖老師的指導下，從環境清潔打掃、器材整理、洗頭等技能逐一破關，甚至在非工作時間都拜託親朋好友充當客人，加緊時間練習洗頭，相當用心，對接下來必須滿足星之沙龍客人「所有」要求的挑戰，感到自信滿滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！