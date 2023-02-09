「健身界舒淇」表特板爆紅！超狂背景被挖出：身材超負荷
台灣論壇PTT表特板，過去發掘過不少素人正妹，像是蔡黃汝（豆花妹）、張景嵐、鄭家純（雞排妹）等等，都在演藝圈上發光發熱。近日，表特板又瘋傳一位身材火辣、凹凸有致比基尼辣妹「孟橙老師」，結果立刻造成暴動，而她強大的學歷與背景再度被挖出，直呼：「身材真的超過負荷了！」
娛樂中心/綜合報導
有網友在PTT表特板以「前凸後翹孟橙老師」為標題發文，只見一位身材火辣的比基尼辣妹，不僅曲線完美，歐美風格的身材呼之欲出，就連五官臉蛋都很性感，直接讓網友們通通暴動，「身材超級暴力」、「這一定扛不住的」、「笑起來更可愛」、「這巴迪太可以」、「這是舒琪高配版。」
事實上，這位正妹「孟澄老師」過去是一名遊戲實況主，暱稱為凱蒂喵，頂著台大中文系的高學歷，再加上迷人又性感的外型，一度造成轟動，充滿正能量的她，不僅考上過空姐，近幾年更靠著自身努力成為一名國際級的健身教練，就連女生都相當敬佩，紛紛拜他為師，被視為新一代的「健身女神」。
有趣的是，孟橙老師的感情世界備受關注，過去曾被另一名實況主「超負荷」公開拒絕過，至今仍成為大家茶餘飯後的話題，紛紛在底下感到惋惜，「超負荷怎麼敢的啊！」、「被約看月老然後又被踢走QQ」、「心理就已經超負荷了，再選這個連身體也會超負荷耶！」（編輯：詹鎰睿）