讚嘆星爺！坤達開箱周星馳「心想事成春聯」喊：得償所望
香港「喜劇之王」星爺周星馳去年開通了IG（Instagram）帳號後，頻繁地更新IG、與粉絲互動。他在初二PO出寫「心想事成」春聯的影片，尋找20位「有緣人」隨機抽出，吸引眾多藝人留言，其中像是賈靜雯、蔡卓宜和坤達等人皆幸運中獎，對此，坤達昨（8）日也曬出星爺親筆寫的春聯，開心直呼：「感恩星爺、讚嘆星爺」。
娛樂中心／綜合報導
周星馳在1月23日曬出親筆揮毫的影片，只見他在春聯中寫下「心想事成」4字，也在文內表示：「『心想事成符』助你願望成真！新年新氣象，送贈有緣人。請留言證明你就是有緣人，（會從中選出20位）。」豈料藝人、網紅們瘋狂湧入，其中像是曾國城、溫妮、陶晶瑩、蕾拉、阿圓、陳零九、賈靜雯和坤達等，使他不斷加碼名額。
對此，星爺6日又再度發文：「感謝各位有緣人給我機會練字，承蒙錯愛，最後一批！」除了陸續寄出春聯，他也公布新的中獎名單，像是前《我愛黑澀會》成員小蠻和羽球男神王齊麟皆幸運中獎，星爺更向王齊麟喊話：「羽毛球切磋下！」讓眾人羨炸；而坤達昨日也興奮地更新IG限時動態，開箱熱騰騰的「星爺春聯」，他將捲好的春聯打開，將其擺放在臉旁，對著鏡頭露出燦笑，表示：「感謝星爺，讚嘆星爺，得償所望，心想事成」。
此外，像是YouTuber一隻阿圓今（9）日也收到星爺寫的春聯，她興奮地表示：「OMG（我的天啊）～來自星爺的心想事成春聯，太爽啦，今年我們都要一起發發發。」影片一出，網友也紛紛留言：「一個字爽，另一個字，絕」、「太棒了吧」、「太猛了吧是星爺的真跡」、「太扯了！！！是神的味道」、「真的太神了」、「少女的嘶吼XD 阿圓桑整個興奮到不行，今年絕對什麼事都心想事成了啦」。（編輯：郭佩蓉）