鳳鳴蘇澳羊羹熄燈也不怕！宜蘭還有「3必買」在地人推爆

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宜蘭總共有三家號稱「老元香」，分別為長房老元香、正老元香、老元香本行，「老元香家族」散步宜蘭三處飄香百年。這回要介紹的是正老元香食品廠，據在地人激情推薦，正老元香店鋪後面就是工廠，每天現做現出實在美味！在台北打拼後回到宜蘭的遊子們也全都指名要這一味。
正老元香牛舌餅薄且脆，據饕客說老闆每天少量製做，且一包才10片，看個電視的功夫就解決了！價位部分，據「biggo.com」比價網顯示，目前一包60-75元上下，算是頗為親民的價格。
🟡正老元香牛舌餅基本資料
地址：宜蘭縣宜蘭市和睦路77號
電話：03 932 5855
📍宜蘭水花生糖
說到花生糖，很多人都不會第一時間想到宜蘭，但宜蘭的花生糖卻是吃過都說讚！位於宜蘭市中三清路住宅區，隱藏著一家不起眼的小工廠，每天都有新鮮的花生糖出爐，讓當地饕客愛不釋手。宜蘭水花生糖甜而不膩，相當適合當作休閒零嘴。
價格部分，三款口味（芝麻、花生、黑芝麻）外加一款綜合禮盒，據官網顯示都是均價180元。訂購方式除了電話訂購外，還可以郵購匯款的方式訂購，消費者可上官網下載訂單再以email方式寄回給店家，10盒以上（含10盒）免運，10盒以下則需另付100元運費。
🟡宜蘭水花生糖基本資料
地址：宜蘭縣宜蘭市三清路92
電話：03 932 4674
📍老增壽蜜餞
喜愛吃甜甜蜜餞的饕客絕對不會沒聽過「老增壽」大名，不僅是觀光客去宜蘭最愛買的伴手禮，連在地人都認了「難怪每天大排長龍」。1861年創立初期，老增壽原本是一家中藥店，第一代創辦人利用宜蘭盛產的金棗、楊桃醃漬做成顧嗓潤喉的天然食材，廣受當地人士肯定，後來演變至今，多了不少蜜餞零嘴的選擇，一路暢銷到今日。
價格部分依成分各有不同，像是梅子類蜜餞100-200元都有，金棗類上探550元的商品也有，店內還有賣花生糖、牛舌餅等宜蘭必買伴手禮，讓消費者一踏進店就能買齊所有知名禮品！
🟡老增壽蜜餞舖基本資料
地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段68號
電話：03 932 2555