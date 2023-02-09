林志炫無預警曝喜訊！揭「維持超過30年苦行僧生活」
林志炫近期才開班授課成立歌唱教室，今（9）日宣布重大消息，就是即將在今年5月20日重返台北小巨蛋開唱。距離上次在台開唱已經超過6年，林志炫興奮表示，一直很想重回小巨蛋，可惜一直沒申請到檔期，緊接著又發生疫情因而暫停3年，等了6年，「等到我都快放棄了，得知今年申請到場地時，當下我真有一種不可置信的欣喜若狂！」
記者吳雨婕/綜合報導
林志炫感嘆上次登上台北小巨蛋舞台是50歲，如今再次回來已經57歲。不過林志炫的「演唱生理逆生長」，令不少歌迷嘖嘖稱奇，不但音域越唱越廣，氣息更是綿綿不絕。面對外界的好奇，林志炫也透露自己的養身之道，我本身有一個「2要6不」守則；「2要」是，要有充足的水分和飽滿的睡眠，「6不」則是，不菸不酒不冰不辛不辣不熬夜，即使偶爾因錄影熬夜也要盡快補回來，生活中盡量不吃刺激嗓子的食物及讓身體充分休息是護嗓重要法門。
林志炫透露：「我知道這在現代年輕朋友眼中簡直就是苦行僧般的生活，不過我已這樣甘之如飴超過30年，因為我把音樂放在生命中的絕對優先順序，所以雖然少掉許多樂趣，但對我而言一切都是值得的。」近年林志炫也在各種節目中展現不同風格的歌曲演繹能力，從中國風到西洋流行，從抒情到饒舌，統統都難不倒林志炫，林志炫說他會把把這幾年唱紅的精彩歌曲，帶到睽違6年的小巨蛋，保證讓ONEtake2.0《我忘了我已老去》精采絕倫、耳目一新。