FEniX剛出道！「團員突然少1人」 真相曝光全場爆笑
FEniX成軍首支單曲《Fire Fighter》上線至今YouTube點擊已突破128萬，而西洋情人節將至，他們近日受邀到KKBOX擔任「情人節告白大使」。有趣的是，當天FEniX突然少了一名成員，原來曹家齊遵守MV破百萬就要換女裝的承諾，穿上一襲女僕裝變身「家齊子」，令全場爆笑不已。此外，他們也應景分享過去告白及被告白的經驗，陳峻廷更分享過去為了追喜歡的對象摺了221朵紙玫瑰，直球行徑讓眾人直呼超浪漫。
記者吳雨婕/綜合報導
浪漫的西洋情人節即將到來，FEniX也分享起自己做過最浪漫的事，沒想到竟演變成成員「互虧」橋段！家齊首先大讚MAX是全團中最照顧大家情緒的人，因為MAX常會觀察大家，當有人沮喪時都會不吝獻上關心；然而MAX卻笑說：「不過在我出包的時候，大家只會直接跟我說『MAX你出包了』！」不對等待遇讓旁人聽了當場大笑。
緊接著，他們更聊起告白與被告白的經驗，陳峻廷眼看大家還在猶豫，率先分享自己曾經追求喜歡對象的故事：「之前曾經追過一個女生，我親手摺紙玫瑰花，因為對方生日是2月21日，所以當時就摺了221朵，記得對方收到時哭了，不過最後沒有在一起。」浪漫的直球告白讓全場直呼甜蜜極了。而李承隆則說自己雖然不是主動告白路線，卻不避諱也不否認讓對方知道自己的好感：「以前國中都會主動約一個住在家裡附近的女生一起搭車放學，一直陪到有一天對方直接問我是不是喜歡她。」