最新花絮曝光！《蟻人3》片尾藏「2大彩蛋」

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》日前於洛杉磯舉行世界首映，6大主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉、麥克道格拉斯、蜜雪兒菲佛、強納森梅傑斯與凱瑟琳紐頓全數出席星光雲集，伊凡潔琳的淺綠絨毛飄逸洋裝與凱瑟琳的性感透明亮麗禮服尤其吸睛搶眼，令鎂光燈此起彼落佔據絕大照片容量！導演派頓瑞德與製片凱文費吉暨其他製片群也到場共襄盛舉。
記者黃雅琪/綜合報導
另外，由《換人殺砍砍》女星凱瑟琳紐頓首度加入漫威宇宙，並出演蟻人女兒凱西，甜美並帶點機靈的外貌立刻擄獲許多影迷，在最新公開的幕後花絮，令合作的眾星都讚不絕口，保羅路德對於這位新加入的成員演出他的女兒表示很開心，蜜雪兒菲佛則說：「她一到片廠就馬上進入狀況！」對凱瑟琳的才華極度讚賞，而劇中也有不少充滿張力對手戲的強納森梅傑斯也表示：「她的角色帶來的能量是很強大的！」
征服者康於漫威電影宇宙第四階段影集《洛基》中首度登場，但當時身為時間變異管理局創造者並被稱為「留存者」的他，到了本片才公布正式身分，但這個身分其實又是他在不同時空中的變體，因擁有穿越時間的知識技術與高強的戰略能力，而得以在所到時空中呼風喚雨；另外在預告中驚鴻一瞥的另一反派「魔多客」，也是漫威漫畫中的經典反派角色，但電影版本的他，又是如何與征服者康產生連結？令漫畫迷與影迷亟欲一探究竟！《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》搶先全美於2月15日上映，並正式確認有兩段片尾，影迷粉絲千萬別急著離席！