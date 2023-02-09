伍佰滿意歌劇成「邪典」！一人飾三角　徐克讚：過癮

「光魔王」伍佰降臨北流舉辦搖滾歌劇《成功之路》，而與伍佰相識相知超過20年的香港大導演徐克，特別也在首演時到場觀賞，向來有著電影圈鬼才封號的他看完後直呼：「過癮。」本著「散播歡樂散播愛」主旨的伍佰，無論在劇情及人物角色刻畫都以自己俏皮又有點冷的「伍佰式幽默」貫穿，在劇中一人分飾三角的伍佰舉手投足、說話語調更把這種帶有中二感的特質發揮到極致。
記者吳雨婕/綜合報導
伍佰在《成功之路》飾演的「光魔王」和「布魯」誇張造型一出現不僅震攝全場，配合全場演員充滿特色的服裝設計，一幕幕、一景景都像是黃俊雄布袋戲的「金光戲」真人版，從口白、劇情、人設都讓人腦洞大開，讓粉絲看得熱血沸騰，直呼看完「訊息量超大」。
伍佰曾在去年台北小巨蛋演唱會上說：「 一直以來，我的作品如果沒有成為經典，就會成為邪典。我期許我的《成功之路》要不是成為經典，就是成為邪典！」如今成功完成三場首演，伍佰不僅對於整體演出非常滿意，更自認有做到去年的「期許」，值得一提的是，本周即將迎接最終三場《成功之路》的伍佰，在休息的這幾天仍沒停下腳步持續與團隊開會，希望再優化更多細節，他呼籲歌迷：「這六場是非常珍貴的演出，因為每一場都有現場即興及事後調整的不同細節，之後不一定能看到同樣的演出，請大家一定要把握最後入場機會！」