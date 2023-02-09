宋慧喬男閨密向警察認「施打牛奶針」！喊冤：沒濫用藥物
南韓影帝劉亞仁8日驚傳非法使用異丙酚（俗稱牛奶針）遭逮！首爾警方6日以違反「毒品管制法」將他傳喚調查，經紀公司雖表示：「對於有問題的部分，將積極進行解釋。」但他的作品及代言恐受波及。形象重創的他，因為還有4個品牌代言，合約目前皆未到期，若調查結果不如預期，恐怕賠上鉅額違約金。
娛樂中心／綜合報導
劉亞仁爆出非法用藥，據悉，主因是食品醫藥安全處在進行精神藥物醫藥品流通管制時，到數家醫院進行調查，豈料在名單上發現劉亞仁施打異丙酚頻率太高，才將此案上交到警察局，認為他非法施打異丙酚，展開相關調查。不過由於劉亞仁1月初就前往美國，直到2月5日才回到韓國，怎知隔日就馬上接到警局到案調查通知，對此，他承認施打過異丙酚，不過否認濫用藥物。因此，首爾警察廳也對他下了限制出境命令，也已委託國立科學調查研究院對他的體毛進行鑑定，目前正在等待結果出爐。
而劉亞仁所屬的經紀公司UAA昨晚在韓媒爆出「30歲頂級男演員」濫用藥物時，也主動承認就是劉亞仁，並發出官方聲明，表示：「劉亞仁最近接受了警方關於異丙酚的調查。目前正在積極配合所有與此相關的調查，對於有問題的部分，將積極進行解釋。不好意思，讓各位費心了」。而經紀公司在接受媒體訪問時，代為發言：「據了解，劉亞仁只有在健康檢查或幾項小手術需施打，其他則沒有施打。」至於劉亞仁一共施打過幾次異丙酚，公司則表示不知道。
事實上，劉亞仁今年6月即將開拍Netflix聚集《地獄使者2》，如今傳出非法使用異丙酚一事，劇組則回應：「開拍時間未定。」電影《High five》則未上映，片商透露上映日期還在討論。而電影《勝負》和劇集《末日的傻瓜》開拍日期也尚未確定；此外，劉亞仁身上有4項代言，不過由於合約皆未到期，應要等到調查結果出爐，才會有後續動作。（編輯：郭佩蓉）
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