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星雲大師被傳「坐缸圓寂」？佛光山澄清：是「坐塔荼毘」

▲佛光山開山宗長星雲大師5日於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。（圖／翻攝自佛光山人間衛視YouTube頻道）
▲佛光山開山宗長星雲大師5日於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。（圖／翻攝自佛光山人間衛視YouTube頻道）

編輯中心/綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲，讓各界都相當不捨。而外傳星雲大師是「坐缸圓寂」，數年後開缸成為肉身菩薩；對此，星雲大師弟子、妙熙法師撰文澄清，指出星雲大師是「坐塔荼毘」，而非坐缸圓寂。

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▲佛光山開山星雲大師法體真身封龕典禮，由佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中）、心培和尚（右）擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。（圖／人間社提供）
▲佛光山開山星雲大師法體真身封龕典禮，由佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中）、心培和尚（右）擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。（圖／人間社提供）
妙熙法師今（8）日以「為何星雲大師是坐塔荼毘？」為題發文，表示星雲大師12歲出家，至今僧臘85載，通達佛教教理、儀軌。星雲大師囑咐弟子，圓寂後所有備辦事項，皆遵從佛制和佛教儀軌進行，星雲大師法體真身的坐龕，質樸莊嚴，是考據佛經典故後，所進行設計的涅槃塔。

妙熙法師強調，大師法體真身坐入塔中，七日後荼毘火化，為「坐塔荼毘」，並非外界所傳坐缸圓寂、數年後開缸成為肉身菩薩的模式。妙熙法師說明，所謂「坐化」，是指修行成就之人，於臨終之時，端坐至命終，又稱「坐逝」。「坐化」不同於凡俗，有兩個原因：一是臨終時的姿勢是坐著，而一般人則是躺著；二是表示善終，臨終時沒有痛苦。佛教稱為「恬然」、「怡然」，坐化後之遺體一般予以火化。

而所謂「荼毘」，是梵語的發音，就是火化、火葬的意思，主要是指僧人往生後的火葬。據《大般涅槃經》記載，佛陀在涅槃之時，本來一天內就要火化，後來延至7日才火化。大師選擇7日後火化，也是有所依據。

至於坐缸與坐塔的差異，妙熙法師解釋，「坐缸」是佛教的複合詞，即「坐化」與「缸葬」的合稱。所謂「缸葬」，又稱「甕棺葬」，是指將往生者放入陶製容器中安葬。不過星雲大師並非坐缸，而是坐塔，並且在7日後進行真身火化。

而星雲大師曾說自己沒有舍利子，妙熙法師表示，在印度火葬後的骨灰都稱為舍利，最早指釋迦牟尼佛自行火化後遺留下的靈骨，後來也指高僧圓寂火化留下的遺骨，有的呈現結晶體，且形色各異。但星雲大師認為，不必太過強調舍利子的信仰，假如能在佛陀的舍利之外，懂得佛法的智慧、佛法的功用，了解佛法能讓我們安身立命，這許多的密行，比舍利子更為重要。星雲大師說，佛陀不標奇立異，一生示教利喜，要讓人明心見性，在生活中給予人間社會服務與關懷，不一定要人崇拜舍利。

妙熙法師最後強調，星雲大師的報身雖然圓寂了，給我們留下無限的緬懷追思，未來會乘願再來，仍有無限期待與希望。星雲大師所留下的智慧，已經有語言、文字、書籍、影像等，只要我們願意向他學習，大師的法身是盡虛空遍法界，無處不在。（編輯：倪浩軒）

▲星雲大師生平。（圖／NOWnews製）
▲星雲大師生平。（圖／NOWnews製）

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