明天出門要帶傘！下週一冷氣團報到 北台灣濕冷過情人節
今（9）日各地氣溫回暖相當明顯，北部地區白天高溫還有攝氏22到23度。中央氣象局指出，明（10）日各地氣溫變化不大，不過受到東北季風再度增強影響，迎風面的北部、東半部地區迎風面降雨機率會再度提高，請民眾明日出門記得攜帶雨具，至於中南部地區沒有受到影響，仍維持多雲到晴的穩定天氣。不過這波相對穩定天氣可以持續到下週一（2/13）上半天，下週一下半天到下週二（2/14）會有一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下，屆時氣溫將由南往北一路下滑，中部以北地區低溫會降到攝氏13度左右，沿海空曠地區最低溫甚至只有攝氏10度左右，南部及東部地區低溫約攝氏16度，且迎風面的北部及東半部地區會轉為又濕又冷的天氣型態，想出門過情人節務必穿好保暖衣物。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員張承傳表示，明天東北季風增強，迎風面北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，中南部地區沒有被東北季風影響到，所以還是多雲到晴的天氣。另外，今日西半部地區濃霧情況明顯，氣象局目前持續針對桃園、苗栗地區發布濃霧特報，預計要等到明日才會逐漸好轉。
氣溫部分，明日北部、東半部地區高溫會稍降一些，不過白天預估還是有攝氏21到22度，不足以稱得上「冷」；其他地區高溫則有攝氏24到29度，南部地區甚至可上看攝氏30度左右。張承傳說，這波相對好天氣將持續到週末，到了週一下半天到入夜後冷空氣南下，預計這波強度可能達到大陸冷氣團或強烈冷氣團等級，北部地區下週一中午左右可能還有攝氏24度左右高溫，但傍晚之後氣溫就會一路下降明顯轉冷。
張承傳強調，這波冷氣團會影響比較久一點，大約從下週一晚間開始一直到下週四，配合挾帶水氣影響，週二情人節當天北部地區、東半部地區及中部山區會轉為濕冷的天氣型態，請務必嚴防保暖以及攜帶雨具。