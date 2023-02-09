33年前國師扮酒家女！《悲情城市》唐綺陽打4色牌畫面曝
由侯孝賢導演執導的電影《悲情城市》，時隔33年後將在大銀幕以全新4K數位版經典重現，今（9）日舉行媒體試片，本來要演出的雲門舞集創辦人林懷民也到場觀影，他回憶33年前是在美國看首映，當時那些同輩導演看完都深感佩服，今天更清楚地看到很多細節。「國師」唐綺陽、邰哥邰智源也在片中客串，當年23歲的青澀模樣重現大銀幕，令人驚喜不已。
記者黃雅琪/綜合報導
出身國立藝術學院（現為北藝大）戲劇系的唐綺陽之前在臉書上說，大學時期曾經在《悲情城市》客串酒女一角。有趣的是，若不經「國師」洩露天機幾乎沒人認得出來，仔細一瞧片中起碼3、4場戲有唐綺陽身影，大多是慵懶地在「小上海酒家」和鶯鶯燕燕打4色牌。唐綺陽透露：「當時是暑假劇組到學校找臨演，其實自己不會打4色牌，為了演出才臨陣磨槍。」她印象深刻的是有一幕同框飾演歌女的蔡秋鳳，現場演唱讓她驚呼：「蔡秋鳳真的好會唱、聲音好特別！」在電影最後，唐綺陽還和演員高捷、太保等人同框，甚至與如今的金馬影后陳淑芳阿姨，有一小段對話台詞。
相對於唐綺陽，飾演「小上海酒家」圍事小弟的「邰哥」邰智源，則讓眼尖的影迷一眼就認出。只見他忙進忙出，雖一句台詞都沒，但他那機伶目光、走路模樣等神態舉止，邰智源一路走來幾乎都沒變耶。邰智源是在國立藝專影劇科（今台藝大影劇系）畢業那年，參加華視《青春大對抗》表演單口相聲而嶄露頭角，半年後便在《悲情城市》客串林家經營的「小上海酒家」圍事小弟，雖然鏡頭不多，但演來相當搶戲。《悲情城市》全新4K數位版將於2月24日在台上映。