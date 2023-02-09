百變米食文化 知名飯店推台南必比登指南蝦仁肉圓

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煙波早堂以米食文化為主題推與兩家米其林必比登名店合作，目前唯一以「台南蝦仁肉圓」入選米其林必比登的店家「鮮蒸蝦仁肉圓」，外皮選用雲林在來米漿所製，內餡小劍蝦與溫體胛心豬肉紮實鮮美。另一「竹之鄉風味餐廳」開業40年，料理皆以竹筍為取材，研發出各式竹筍特色料理。此次合作產品「古早味筍子粿」特選當季有機甜筍刨切成丁，摻以新鮮豬絞肉、嚴選香菇、鮮甜蝦米及在來米一同製作，純樸簡單的食材造就層次不凡的絕佳滋味，不蘸醬即可嘗到竹筍的鮮美及精醇米香。
除與兩家中南部米其林必比登名店合作外，期間週二至週五於指定館別分別推出當館城市的特色米食料理。新竹湖濱館推出新竹名店「玉龍肉圓」，內餡以青蔥、紅槽及鮮豬肉充分混合調味後，先蒸後炸使皮更加晶透、口感Q彈。花蓮館「阿里蓬蓬」為噶瑪蘭族傳統美食，林投葉除尖刺後裹入鹹豬肉、小米及糯米，陣陣葉香依附著炊熟的糯甜米粒，醇香加味。台南館則與台南名店「七誠米粿」合作，主打「蛋煎米粿搭沙茶羹」，以米粿與蛋交匯，將其煎至外脆內軟後再搭配滑順的沙茶羹，每一口都能嘗到濃而不膩的滿足感。
蘇澳四季雙泉館「吻仔魚肉燥九層炊」採用傳統技法，將粿悉心層層疊加製作，打造每一口紮實又細密的口感，在上方以酥脆吻仔魚與極入味的經典滷肉妝點，絕妙搭配令人回味無窮！宜蘭館則與宜蘭名店「廣興做粿」合作推出「農稼芋粿巧」，純手工的芋粿巧外表焦酥脆香、口口嚼得到塊狀的綿密芋頭，油蔥辛味噴香四溢。花蓮太魯閣-沁海館「小米甜甜圈」特選花蓮玉里在地產小米，高溫油炸圓滾飽滿外酥脆內綿密。
「煙波早堂－百變米食的台味本色」自2023年3月1日至2023年5月31日於各館推出，詳情可上官網查詢。