名家論壇》方野／從土耳其強震看見Taiwan can help！

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位在土耳其跟敘利亞兩國邊境的「雷伊漢勒世界公民中心」也湧入了許多災民，這裡是由台灣人出資蓋的台灣中心，原本是協助敘利亞難民，強震發生後暫時改為避難所。裘振宇8日舉行線上記者會時指出，災民來這裡避難，是因為「當地人都知道台灣中心不會倒」。「Taiwan can help」的溫情形象與真實行動，充份展現出台灣是地球村不可或缺的可靠力量。
台灣救難隊第一時間出發前往災區搜救，台灣全國上下更是全島一心，民間善款首日就湧入逾千萬台幣，台灣政府援款增至200萬美元，駐台北土耳其貿易辦事處8日公布所需物資清單後，不到一天就收到近3000封信件與諮詢電話，讓駐台代表覺得「不可思議」，十分感謝台灣人民的愛心與善良。台灣政治人物也發起捐出「一月所得」的行動，包括蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕紛紛響應。台南市長黃偉哲希望透過響應支援土耳其，出錢出力、救人助人，呼籲大家一起為土耳其集氣、也為台灣的搜救隊加油。
921大地震時，土耳其救難隊是最早抵台相助的國際救援隊之一。感念該國曾經的人道援助，這次土耳其強震台灣再次發揮人飢己飢、人溺己溺的大愛精神，協助災區儘速復原及災後重建工作，發揮國際社會成員的影響力，讓世界看到「Taiwan can help，Taiwan is helping！」的精神。
●作者：方野／資深媒體人
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