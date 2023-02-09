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名家論壇》方野／從土耳其強震看見Taiwan can help！

▲土敘強震行政院長陳建仁與副院長鄭文燦捐出1個月薪水協助救災重建，陳建仁也在院會中提醒台灣搜救隊，務必注意自身安全。（圖／行政院提供）
▲土敘強震行政院長陳建仁與副院長鄭文燦捐出1個月薪水協助救災重建，陳建仁也在院會中提醒台灣搜救隊，務必注意自身安全。（圖／行政院提供）

文／方野

2月6日清晨，土耳其發生規模7.8強震，傷亡及災損持續擴大，目前死亡人數已超過1.6萬人。台灣特種搜救隊在強震發生12小時內整裝完成，派出第一梯次搜救隊趕赴當地，隔天再派出90名搜救隊員，攜帶搜救犬及生命探測儀等裝備，啟程前往土耳其投入救援行動。台灣救難隊抵達災區後，馬上投入當地的搜救工作，與死神拔河，希望盡可能在瓦礫堆中協助災民們找到家人。

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台灣救難隊在土耳其阿德亞曼（Adiyaman）進行搜救時，在倒塌建築下聽到一名受困女子的微弱聲音，耗費5個小時終於把女子從斷垣殘壁中救出，送往鄰近醫院急救。同一天深夜又再發現受困者的敲擊聲，經確認位置後，使用碎石機破壞救援。如同搜救隊在臉書發文所說的，「黑暗的夜，總有光」，傾全力救人無非就是希望為土耳其災民帶來一線曙光。台灣救難隊的投入受到國際間高度關注，持國旗出發的照片登上英國媒體《BBC》，也被土耳其媒體《每日晨報》刊登，其中《BBC》除了在IG發布報導貼文時，以「台灣搜救隊」照片為封面，在報導中更以「國家」來稱呼台灣。

位在土耳其跟敘利亞兩國邊境的「雷伊漢勒世界公民中心」也湧入了許多災民，這裡是由台灣人出資蓋的台灣中心，原本是協助敘利亞難民，強震發生後暫時改為避難所。裘振宇8日舉行線上記者會時指出，災民來這裡避難，是因為「當地人都知道台灣中心不會倒」。「Taiwan can help」的溫情形象與真實行動，充份展現出台灣是地球村不可或缺的可靠力量。

台灣救難隊第一時間出發前往災區搜救，台灣全國上下更是全島一心，民間善款首日就湧入逾千萬台幣，台灣政府援款增至200萬美元，駐台北土耳其貿易辦事處8日公布所需物資清單後，不到一天就收到近3000封信件與諮詢電話，讓駐台代表覺得「不可思議」，十分感謝台灣人民的愛心與善良。台灣政治人物也發起捐出「一月所得」的行動，包括蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕紛紛響應。台南市長黃偉哲希望透過響應支援土耳其，出錢出力、救人助人，呼籲大家一起為土耳其集氣、也為台灣的搜救隊加油。

921大地震時，土耳其救難隊是最早抵台相助的國際救援隊之一。感念該國曾經的人道援助，這次土耳其強震台灣再次發揮人飢己飢、人溺己溺的大愛精神，協助災區儘速復原及災後重建工作，發揮國際社會成員的影響力，讓世界看到「Taiwan can help，Taiwan is helping！」的精神。

●作者：方野／資深媒體人

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