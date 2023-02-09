劉德華溺愛獨女！教養方式曝　讀貴族學校一年付天價學費

試鏡《鐵達尼號》拒對台詞！李奧納多「神反應」拿下角色

▲李奧納多（左）試鏡《鐵達尼號》時，拒絕對台詞差點失去角色。（圖／迪士尼提供）
▲李奧納多（左）試鏡《鐵達尼號》時，拒絕對台詞差點失去角色。（圖／迪士尼提供）

記者黃雅琪/綜合報導

25年來關於《鐵達尼號》的奇聞軼事從未斷過，主要的原因就是李奧納多狄卡皮歐和凱特溫絲蕾的配對太過成功，當這兩人一起出現，都會喚醒粉絲對「傑克與蘿絲」的回憶，可惜這兩人在銀幕前火花四射，私底下卻未來電，凱特溫絲蕾表示，他們的友情能持續25年，是因為李奧納多一直把她當哥兒們：「我覺得我們感情如此深厚長久，是因為我們之間沒有過浪漫的感覺。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《鐵達尼號》殘骸將在7年後消失。（圖／迪士尼提供）
▲《鐵達尼號》殘骸將在7年後消失。（圖／迪士尼提供）
其實凱特溫絲蕾第一次與李奧納多試鏡後，就期盼能與他合作，她甚至告訴導演詹姆斯卡麥隆：「你不用我沒關係，但你一定要用李奧納多，他太適合傑克這個角色了！」當時李奧納多已經憑著《羅密歐與茱麗葉》等片成為一線小生，再加上桀驁不馴的性格及英俊的外貌，讓他獲得粉絲青睞。而且他與導演首次會面就引起製片場女性員工極大的興趣，導演詹姆斯卡麥隆回憶：「我坐在會議室裡準備見李奧納多，當我環顧四周，發現所有的女性都在會議室裡，她們好像等著開會，但其實只是想見他。」

▲《鐵達尼號》李奧納多（右）、凱特溫絲蕾在片場兩小無猜。（圖／迪士尼提供）
▲《鐵達尼號》李奧納多（右）、凱特溫絲蕾在片場兩小無猜。（圖／迪士尼提供）
導演透露，凱特溫絲蕾憑著出色的試鏡替自己贏得了角色。但傑克的產生就沒那麼順利，而且李奧納多試鏡當天竟然拒絕與凱特唸台詞，導演因此告訴他：「謝謝你花時間過來！」李奧納多十分震驚問：「你是說如果我不唸台詞，我就得不到這個角色？」卡麥隆不容任何妥協，於是李奧納多心不甘情不願地唸起台詞，一開始相當消極，直到他進入了角色，當時頭頂的光芒像陽光灑在他身上，卡麥隆了解他終於找到了傑克。

其實最早李奧納多曾對「傑克」說了No，因為他向來喜歡挑戰不同且艱難的角色，但卡麥隆說：「製片方要我去找別人，不過凱特真的很喜歡他，於是我決定再說服李奧納多！」這個決定太過正確，兩人在銀幕上的化學反應，幫助了《鐵達尼號》獲得了空前的成功。

兩人不僅如金童玉女，在片場更是兩小無猜，甚至相互啟發彼此的演技及對角色的掌握，例如傑克不但教了蘿絲跳舞，還讓她學會吐口水，於是凱特即興演出，在未婚夫（比利贊恩飾演）試圖阻止她離去時，在他臉上吐口水；據說，比利贊恩沒料到會有即興表演，因此他臉上的震驚和嫌惡是絕對真實的。西元1912年撞上冰山造成1514人罹難的「鐵達尼號」，至今殘骸依舊躺在大西洋海底，據報導因腐蝕過於嚴重，所有殘骸預估會在7年後完全消失。電影《鐵達尼號》即將在2月10日重返大銀幕。

李奧納多新歡19歲嫩模　挨轟《鐵達尼號》上映她還沒出生

《那些年》沈佳宜回來了！40歲陳妍希「高馬尾」清純凍齡

41歲薛凱琪「臉蛋再進化」！合照阿嬌意外撞臉范冰冰

33年前國師扮酒家女！《悲情城市》唐綺陽打4色牌畫面曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀