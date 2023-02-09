試鏡《鐵達尼號》拒對台詞！李奧納多「神反應」拿下角色

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導演透露，凱特溫絲蕾憑著出色的試鏡替自己贏得了角色。但傑克的產生就沒那麼順利，而且李奧納多試鏡當天竟然拒絕與凱特唸台詞，導演因此告訴他：「謝謝你花時間過來！」李奧納多十分震驚問：「你是說如果我不唸台詞，我就得不到這個角色？」卡麥隆不容任何妥協，於是李奧納多心不甘情不願地唸起台詞，一開始相當消極，直到他進入了角色，當時頭頂的光芒像陽光灑在他身上，卡麥隆了解他終於找到了傑克。
其實最早李奧納多曾對「傑克」說了No，因為他向來喜歡挑戰不同且艱難的角色，但卡麥隆說：「製片方要我去找別人，不過凱特真的很喜歡他，於是我決定再說服李奧納多！」這個決定太過正確，兩人在銀幕上的化學反應，幫助了《鐵達尼號》獲得了空前的成功。
兩人不僅如金童玉女，在片場更是兩小無猜，甚至相互啟發彼此的演技及對角色的掌握，例如傑克不但教了蘿絲跳舞，還讓她學會吐口水，於是凱特即興演出，在未婚夫（比利贊恩飾演）試圖阻止她離去時，在他臉上吐口水；據說，比利贊恩沒料到會有即興表演，因此他臉上的震驚和嫌惡是絕對真實的。西元1912年撞上冰山造成1514人罹難的「鐵達尼號」，至今殘骸依舊躺在大西洋海底，據報導因腐蝕過於嚴重，所有殘骸預估會在7年後完全消失。電影《鐵達尼號》即將在2月10日重返大銀幕。