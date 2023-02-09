中國整肅廉政！浙江教育局長找陪睡「最愛女學生」慘落馬
中國浙江省近來爆發整肅行動，反腐倡廉平台「清廉寧波」日前宣布余姚市教育局黨委書記兼局長王勝戰涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受該市的紀律審查。公告一出，不少知情人士持續爆料，當中還有消息人士稱王勝戰每日行程是「早上醒酒，中午陪情人，晚上喝酒、唱K或嫖娼」，掀起大批網友關注。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國專門打壓貪腐事件的新聞平台「清廉寧波」1日指出，浙江省余姚市教育局黨委書記兼局長王勝戰，涉嫌違紀違法正受到審查中。消息一出，不少網友竟在貼文底下「感謝舉報」，稱殺雞儆猴的調查行為大快人心，且一連串調查牽涉不只局長本人，還有副局長、多名校長以及任教老師，令民眾稱之為「余姚教育界大地震」。
報導指出，經消息人士揭露這名教育局長的荒唐行徑，調查單位得知王勝戰每日行程「早上醒酒，中午陪情人，晚上繼續喝酒、唱K或嫖娼」，並稱這名教育局長的人生最愛的就是錢跟女學生，曾經看準學生餐廳利益，在全市各級288間學校中，以高於市場價格經營學生餐廳，並藉此價差中飽私囊。
報導表示，最初是因為學生餐廳的配餐與利潤問題遭投訴，審查機構在開始調查後，才陸續查出王勝戰與女學生們的不當關係，這才引爆一連串的層層貪腐問題。
公開資料顯示，王勝戰出生於1967年12月，1994年8月起在余姚市工作，最初為一名中學教師；2020年7月任余姚市教育局局長、書記，2022年3月任余姚市教育局局長。王勝戰被查之前還曾被《中國教育報》評為，「2018年度最受讀者喜愛的校長」。