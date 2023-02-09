新店小六男童「自編自導」謊稱險遭擄走！真相背後藏洋蔥
新北市新店區一位就讀小學6年級的12歲男童，今（9）日回家後跟父親表示，自己在路上遭一男一女接近攀談並拉扯背包，揮拳後才掙脫逃跑。男童父親大驚報案，還在臉書社團上PO文分享此事，提醒附近居民注意。不料，警方調閱監視器畫面發現男童根本沒有被什麼一男一女攀談，整件事都是男童「自編自導」的謊言，而男童說謊的目的竟是想父親多關心自己。
編輯中心/綜合報導
男童父親在臉書社團「我們是新店人，好山好水就是愛新店」發文，透露自己的小孩聲稱，今天中午回家路上被一男一女兩位歹徒接近攀談，對方拉扯背包想把男童擄走，幸好男童機警掙扎後逃跑。男童父親提醒附近民眾小心，文章一出立即引發議論紛紛。
警方高度重視此案，立即調閱附近監視器畫面，並實際查訪，卻發現男童回家路上都是獨自一人，全程並無異狀，也沒有男童聲稱的一男一女攀談之事。
警方再回去向男童父親了解，男童這才說出真話，原來從頭到尾都是男童「自編自導」說謊，並沒有歹徒想把他擄走，而欺騙父親的理由其實是希望得到大人的關心。男童父親事後在臉書社團發文感謝警方積極查清真相，另外對鬧出烏龍造成民眾恐慌，也至上歉意。（編輯：倪浩軒）