壯壯伴梓梓「夢幻共浴」！粉絲瘋了：傾家蕩產也想一起泡
職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓，憑藉高超的舞技以及性感完美的身材，成為啦啦隊女神先驅，每個畫面或照片都能掀起網友們暴動。今（9）日為了宣傳寫真，梓梓就特別與「人間水蜜桃」壯壯來場比基尼的夢幻共浴，讓粉絲們大飽眼福。
娛樂中心/綜合報導
梓梓在IG上貼出照片寫下：「想不想泡夢想溫泉，晴梓隊長與壯團長の泡湯之旅，也預祝我壯本週寫真活動順利，寫真書大賣！」只見2大啦啦隊女神，頂著逆天般的好身材共同入浴，彼此是好同事又是好閨密的梓梓與壯壯，身材各有春秋、戰力不相上下，完全看不出有任何缺點。
夢幻共浴的照片曝光後，立刻吸引2萬多人爭相朝聖，「Omg~~這不行太辣了，害我火氣大鼻血流不停」、「夢想溫泉要價多少？傾家蕩產都值得」、「啦啦隊的天花板合體」、「真的是夢想中的女友，臉蛋身材都完美。」
事實上，梓梓和壯壯都是福爾摩沙台新夢想家的啦啦隊成員，分別擔任隊長、團長的身分，而且都對自我要求相當嚴厲，一度胖到7字頭的壯壯，就靠著健康的飲食以及長期的運動規劃維持身材，再加上天生的蜜桃臀，讓她獲得「人間水蜜桃」美名；梓梓則是透過地獄般的重量訓練，對各種部位進行鍛鍊，讓身材變得更加性感，成為現今啦啦隊的身材指標。（編輯：詹鎰睿）