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四大超商「情人節咖啡半價」今開喝！美式23元、拿鐵28元

▲四大超商情人節咖啡優惠開跑，7-11今起美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1；全家也有大杯特濃拿鐵買1送1。（圖／7-11提供）
▲四大超商情人節咖啡優惠開跑，7-11今起美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1；全家也有大杯特濃拿鐵買1送1。（圖／7-11提供）

記者黃韻文/綜合報導

無論有情人或單身，日子都要過、咖啡也要喝，針對下周二的2月14日西洋情人節，4大超商都推出咖啡促銷，今（10）日起就能用省錢價開喝。7-11今起一路喝到情人節，大杯美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1；全家今日起則有大杯特濃拿鐵買1送1。《NOWnews今日新聞》整理四大超商優惠一次看，每杯便宜多少幫你算。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)

▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。

▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元)

▪燕麥系列10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。

▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
📍APP｜2/8至2/12（每日限量）
▪春日莓好氣泡珍珠飲買1送1，5折（原價75元、特價38元）
▪春日莓好冰茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪春日莓好奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）

▲7-11新推出「春日莓好氣泡珍珠」75元，限時5天每日限量買1送1。（圖／業者提供）
▲春日莓好系列每天凌晨0點補貨上架，以每日限量5000組的新品「春日莓好氣泡珍珠」最搶手，原價75元、平均特價38元。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜2/10至2/12（限全盈+PAY）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪熱桂圓紅棗海燕窩加10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
▪熱黑糖薑茶加10元多一杯，5.9折 （原價55元、特價33元）

📍APP｜2/10
▪私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

📍APP｜限2/14
▪醇黑厚可可飲加10元多1杯，6折（原價50元、特價30元）
▪仙女紅茶加10元多1杯，6.3折（原價40元、特價25元）

📍門市｜限2/14
▪霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

▲全家霜淇淋換檔！推出全新「草莓優格霜淇淋」，名起限時5天加碼買1送1。（圖／業者提供）
▲「草莓優格霜淇淋」再度補貨開賣，情人節當天不限口味第2支10元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜2/13至2/14
▪大杯美式買8送5，6.2折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買8送4，6.7折（原價55元、特價37元）

🟡OKmart
📍門市｜2/14
▪大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

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