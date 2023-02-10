四大超商「情人節咖啡半價」今開喝！美式23元、拿鐵28元

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📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。
▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元)
▪燕麥系列10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。
📍APP｜2/8至2/12（每日限量）
▪春日莓好氣泡珍珠飲買1送1，5折（原價75元、特價38元）
▪春日莓好冰茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪春日莓好奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）
🟡全家
📍門市｜2/10至2/12（限全盈+PAY）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
▪熱桂圓紅棗海燕窩加10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
▪熱黑糖薑茶加10元多一杯，5.9折 （原價55元、特價33元）
📍APP｜2/10
▪私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
📍APP｜限2/14
▪醇黑厚可可飲加10元多1杯，6折（原價50元、特價30元）
▪仙女紅茶加10元多1杯，6.3折（原價40元、特價25元）
📍門市｜限2/14
▪霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜2/13至2/14
▪大杯美式買8送5，6.2折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買8送4，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡OKmart
📍門市｜2/14
▪大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）