終於等到了！聯合國救援隊抵敘利亞　地震已釀逾2.1萬死

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯合國人道事務協調辦公室「OCHA」聲稱，6輛載有避難物品包，包括毯子、衛生用品的卡車，已於9日抵達土敘邊境的巴布哈瓦（Bab al-Hawa）；由於後勤問題、連接加濟安泰普與哈塔伊聯合國轉運中心的道路受損，人道援助困難重重，巴布哈瓦是聯合國安理會唯一授權運送援助物資的過境點。
預計會還有更多的受害者，聯合國敘利亞特使要求，應該不分國界、提供資源進入：「我們在談話之際，傷亡人數繼續上升，而且仍有太多人在嚴寒中倒在廢墟下。地震發生時，敘利亞西北部的人道主義危機已經惡化，需求達到衝突開始以來的最高水平。」
敘利亞內戰發生已將近12年，導致巨大的經濟和難民危機，在內戰中分裂的敘利亞，分為政府軍、反對派和其他武裝組織控制的地區。地震發生前，聯合國就估計，光是敘利亞西北部，就有超過400萬人依賴跨境援助，而地震的發生無疑讓情況變得更糟。
敘利亞所有受地震影響的地區，都迫切需要有經驗的救援隊、搭建臨時避難所。聯合國動員應急小組和救援行動的同時，其他國家也陸續提供了支持。
不過，雖然外界援助陸續抵達，但敘利亞西北部目前只有5%的地區，能進行較為具體的搜救行動，且由於缺乏清除瓦礫的重型機械，救援工作變得非常複雜，同時燃料短缺、惡劣天候也導致停電。