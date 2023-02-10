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終於等到了！聯合國救援隊抵敘利亞　地震已釀逾2.1萬死

▲土耳其與敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8和7.5的大地震，雖然黃金救援72小時已過，但搜救人員不放棄任何希望。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其與敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8和7.5的大地震，雖然黃金救援72小時已過，但搜救人員不放棄任何希望。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8和7.5的大地震，至今已邁入第4天，雖然黃金救援72小時已過，但搜救人員不放棄任何希望，仍繼續在殘堆瓦礫中搜尋受困者。而相較於土耳其，地震發生後鮮少收到外界幫助的敘利亞，也終於在當地時間9日等到首支聯合國（United Nations）救援隊抵達。

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根據聯合國官網公告，這場毀滅性地震切斷土耳其的補給線，聯合國敘利亞問題特使佩德森（Geir Pedersen）呼籲，敘利亞急需的援助，不應被擱置或「政治化」，敘國人民同樣遭受地震重創，災民迫切需要物資以最快、最直接和最有效的路線運到。

聯合國人道事務協調辦公室「OCHA」聲稱，6輛載有避難物品包，包括毯子、衛生用品的卡車，已於9日抵達土敘邊境的巴布哈瓦（Bab al-Hawa）；由於後勤問題、連接加濟安泰普與哈塔伊聯合國轉運中心的道路受損，人道援助困難重重，巴布哈瓦是聯合國安理會唯一授權運送援助物資的過境點。

預計會還有更多的受害者，聯合國敘利亞特使要求，應該不分國界、提供資源進入：「我們在談話之際，傷亡人數繼續上升，而且仍有太多人在嚴寒中倒在廢墟下。地震發生時，敘利亞西北部的人道主義危機已經惡化，需求達到衝突開始以來的最高水平。」

敘利亞內戰發生已將近12年，導致巨大的經濟和難民危機，在內戰中分裂的敘利亞，分為政府軍、反對派和其他武裝組織控制的地區。地震發生前，聯合國就估計，光是敘利亞西北部，就有超過400萬人依賴跨境援助，而地震的發生無疑讓情況變得更糟。

敘利亞所有受地震影響的地區，都迫切需要有經驗的救援隊、搭建臨時避難所。聯合國動員應急小組和救援行動的同時，其他國家也陸續提供了支持。

不過，雖然外界援助陸續抵達，但敘利亞西北部目前只有5%的地區，能進行較為具體的搜救行動，且由於缺乏清除瓦礫的重型機械，救援工作變得非常複雜，同時燃料短缺、惡劣天候也導致停電。


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