土耳其震災第5天！台灣搜救隊瓦礫石柱中「找到倖存者」
土耳其7.8強震釀成嚴重傷亡，罹難人數仍不斷增加中，我國也派出兩批搜救隊共130人前往馳援，繼昨日救出一名受困的土耳其女子後，今（10）日凌晨5時37分，搜救隊利用攝影機及生命探測器搜索，在一塊水泥梁柱下發現男性倖存者，只是他全身都被壓住，僅有一隻腳在外，目前意識清楚還可以對話，搜救隊將和土耳其當地救援團體AKUT合作破柱，協助將傷者救出。
編輯中心／綜合報導
土耳其強震發生後，台灣內政部第一時間即分別派出兩批特種搜救隊，共計130人、5隻搜救犬前往土耳其參與救援，並搶入重災區阿德亞曼（Adiyaman）展開搜救行動，當地時間8日15時40分，搜救隊於瓦礫堆中聽到微弱聲音後，耗費5小時將受困女子救出，但他一度失去生命跡象，右手發黑、變形，搜救隊當場為他截肢，並送往醫院治療，最後遺憾的是女子送到醫院後仍不幸宣告不治。
搜救行動仍在持續，今日台灣時間凌晨5時37分，傳出搜救隊利用攝影機及生命探測器搜索，在一塊水泥梁柱下發現一名生還者，但他遭到水泥梁柱緊緊壓住，僅露出一隻腳在外，不過他意識清醒，還可與搜救隊員對話，目前搜救隊員正與土耳其當地隊伍AKUT一同合作破柱救援，醫療團隊也立刻進駐。（編輯：林莞茜）