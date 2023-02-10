台灣KOL「和宋慧喬自拍」 揭女神一舉動：瞬間融化
宋仲基離婚3年多，宣布再娶大1歲的前英國女星凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），也即將迎來第一胎，前妻宋慧喬（喬妹）動向備受關注，時尚KOL莫莉昨（9日）在粉專分享和喬妹的自拍合影，大呼女神：「真的是讓人瞬間融化那種可愛！」
娛樂中心／綜合報導
莫莉近日受邀到南韓參加義大利精品大牌開幕活動，晚上有幸和宋慧喬在Party上相見，莫莉興奮地說：「不可能我完成了不可能的任務...跟宋慧喬成功自拍合照到了吧！！！！！」她描述女神本尊：「慧喬（好像很熟一樣）這次狀態真的好到不行，而且慧喬歐膩自拍還比YA！真的是讓人瞬間融化那種可愛！」
曝光的側拍影片，可見宋慧喬先是對著莫莉的鏡頭微笑，下一秒再舉起手比出勝利手勢，結束後連續對莫莉親切地點了2次頭，唇形似乎在向莫莉道謝，沒有任何大明星架子，網友留言：「好羨慕」、「太幸福了」、「喬妹看起來超親民的」、「喬妹好正」、「值得大尖叫」！吸引近5萬人按讚。
反觀前夫踏入第二段婚姻，宋慧喬則再攀事業巔峰，傳出目前每集拍片酬勞約2億元韓幣（約483萬元新台幣），熱播的影集《黑暗榮耀》2季共16集，粗估有32億元韓幣（約7731萬元新台幣）入袋，單集片酬與全智賢並列，成為南韓女演員冠軍。
《黑暗榮耀》第二季將於3月10日上線，最新52秒預告昨釋出，只見宋慧喬表示：「歡迎來到我的地獄。」隨後就發生有人墜樓、車禍、火災等險象環生場面，後續發展讓人期待。（編輯：楊穎軒）