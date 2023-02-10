西洋情人節飯店業者推情人專屬優惠

西洋情人節即將到來，飯店業者也紛紛推出情人節活動，搶浪漫商機。和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳於2月14日當天晚餐時段推出「愛躍星空·情人饗宴」限定套餐；還有「輕旅假期 一泊二食」住房專案，讓情人們共度浪漫之夜。帕莎蒂娜國際餐飲旗下三間餐廳，特別為西洋情人節推出專屬情人節套餐，由法式的洛可可式延伸到義式的巴洛克式浪漫，讓情人們可以享受完美的歐式舌尖盛宴。
記者陳美嘉／高雄報導
情人節來場浪漫的燭光晚餐，坐擁港都百萬夜景的和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳在浪漫情人夜邀請愛侶們共享主廚精心設計的海陸大餐「愛躍星空·情人饗宴」，每套1320元起，含三款精緻開胃前菜、多樣輕食沙拉吧和雙拼主餐四選一。
景隅客房共度浪漫情人夜！和逸飯店高雄中山館房間擁大面積窗戶和高樓景觀，其中情侶熱門房型「景隅客房」更是環繞於美景之中，搭配「輕旅假期 一泊二食」住房專案，只需要5,140元起，再加碼贈送Cozzi THE Roof 下午茶，法式蘋果塔冰淇淋水果拼盤配上現煮咖啡及九款精選茶品，替情人傳遞濃情蜜意，盡享愜意午後時光。
帕莎蒂娜青海店二樓於2/14推出特製午、晚法式套餐，本季菜色中的開胃小點「海虎蝦」，主廚選用鮮甜無比的海虎蝦，在海虎蝦中間加入一層自製干貝漿讓口感和味覺平衡且豐富有趣。主菜「美國牛肉雙拼」，主廚選用養殖技術純熟美國進口無骨牛小排獻上兩種迷人風味。
帕莎蒂娜青海店一樓於2/14推出午、晚義式套餐。主菜「永安海鱸魚大蝦海瓜子佐白酒醬汁」，主廚同時獻上了鱸魚、草蝦、海瓜子，讓饗客可以品嘗到三種不同的海鮮。再加上一份主廚秘製墨魚米餅，帶有墨魚獨特的自然味道，剛好的膩與甜。帕莎蒂娜台南市長官邸餐廳於2/11、/2/12、2/14推出午、晚情人節套餐。