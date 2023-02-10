全球僑胞共慶台灣燈會！觀光局偕僑委會推賞燈好禮

在各國陸續解除國境封鎖措施之際，交通部觀光局積極推廣優質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，逐步恢復航空航線，提供多元主題旅遊體驗，並透過與僑務委員會跨機關共同合作，藉由海外僑台商、僑胞具有在地化及國際化的優勢，並可擔任台灣觀光「引路人」及「合作夥伴」角色，針對台商企業員工進行獎勵旅遊、推廣僑校學生修學旅行、外籍僑胞來台旅遊等，以及加強駐外據點合作等面向，共同吸引更多華亞裔人士來台觀光，振興疫後經濟，拓展台灣能見度。
記者黃仁杰／台北報導
另外，為了衝刺2023年國際旅客來台旅遊600萬人次的目標，同時為加速復甦力道，強力推動國際觀光客來台計畫，配合台灣最具盛名的節慶活動之一台灣燈會，整合僑務委員會資源，規劃具誘因之行銷優惠措施，透過多元通路宣傳與推動，鼓勵僑胞回台賞燈。僑胞持已認證之i僑卡數位憑證於燈會期間晚間6點至9點至觀光局台灣燈會現場攤位，即可兌換小提燈、水果券及機捷券1份，前500名兌換者，加贈兔年總統府1元福袋，歡迎歸國僑胞踴躍賞燈並回味旅行台灣的美好。
另外，交通部觀光局將台灣燈會與情人節活動串聯，特別推出一系列線上線下活動，陪伴大家在浪漫燈海中歡度佳節，歡迎一同來到台灣燈會Love U兔gether。
中央展區現場活動共有3項：分別為2月11日舉辦「I LOVE U TOUR 創意燈謎活動」，與2月12日「喔熊轉盤好運兔U」活動，民眾只要於當日前來活動攤位(國父紀念館西側光復南路停車場)，現場完成指定任務即有機會獲得遊程套券、下午茶套券、咖啡提貨卡、KTV歡唱折價券等多樣好禮，還能在應援告白咖啡隔熱杯套上寫下浪漫情話，送給心儀的對象。