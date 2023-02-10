只想討好習近平！中國經濟從頭爛　如失速列車走向失事

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艾塞默魯在文中指出在1980年至2019年間，中國GDP年均增長率超過8%，贏過任何一個西方經濟體，且在2000年代，中國採取西方技術，使其經濟軌跡超越純粹的追趕式成長。中國開始進行自己的科技投資、產生專利和學術出版物，並且催生出阿里巴巴、騰訊、百度和華為等創新公司。
有部分中國觀察家指出，中國共產黨的鐵腕統治對於中國的前景來說並不是好兆頭，但也有人討論，指出中國保持驚人的經濟成長。儘管對於「中國在全球的影響力究竟是良善或邪惡的力量」仍有許多爭論，但對於「中國成長勢不可擋」這件事幾乎沒人抱持異議。
多年以來，有不少人辯稱，中國已達到「沒有民主的問責性」，或是中國共產黨的領導階層少受到任期限制、權力平衡等約束。但外界普遍認為，中國將維持驚人的成長，並因政府計畫的優點和提供新自由主義華盛頓共識的替代選項而贏得讚賞。
但艾塞默魯認為，如今中國的前景遠不如從前樂觀。因為習近平消除許多內部審查，並且取得了史無前例的第三任期，儘管習近平犯下了嚴重的錯誤，拖累中國經濟並削弱創新潛力，但他現在場握著不受制約的權力，周圍都是唯唯諾諾的人，會避免告訴習近平他需要聽的話，因此能會犯下更多錯誤。
艾塞默魯在文章指出，中國工業在1990年代和2000年代快速成長，是建立在巨額投資、從西方轉移技術、為出口而生產、與金融和薪資壓榨的基礎之上。但這種出口導向的成長只能走到現在。胡錦濤2012年曾坦承，中國成長更加平衡、協調和持續，必須減少依賴外部需求，更加仰賴國內消費。
當時許多專家認為，接棒的習近平會用具企圖心的改革議程來應對挑戰，引入更多基於市場的激勵措施。艾塞默魯表示，這些想法忽略了中共政權正在窮於應付的關鍵問題，即是面對迅速壯大、經濟賦權的中產階級，要如何維持中共的政治壟斷。而習近平選擇的答案並且執行的便是更大的壓制和監控。
習近平和他的幕僚，甚至許多外部專家認為，即使在進行嚴格中央控制、監管、教化和壓制的情況下，經濟仍然可以蓬勃發展，並且尋求AI作為強有力的監測和控制工具。但越來越多證據表明，習近平錯估形勢，中國準備為加強監管付出沉重的經濟代價。
在2021年全面監管，打擊阿里巴巴、騰訊和其他企業後，中國企業越來越致力於討好政治當權者而非進行創新，由國家引導的創新已開始達到侷限。儘管2013年以來，政府補助大幅增加，但中國學術研究的質量提升緩慢，儘管是在AI這一塊政府的首要科學重點領域，進展也大幅落後於全球的技術領導者。
艾塞默魯表示，中國學術界由上而下的控制也扭曲研究方向，許多研究人員選擇討好系所或學院主管的研究領域，當他們轉換研究重心，整體研究品質就受創。習近平加強對科學和經濟的控制，將加劇類似問題。艾塞默魯最後指出，獨立的專家和媒體不敢提出建言之下，習近平正開著中國這班火車走向失事一途。
艾塞默魯出生於土耳其，目前為美國麻省理工學院（MIT）教授，被視為諾貝爾經濟獎熱門人選。過去曾撰寫過《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty）和《自由的窄廊》（The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty），新書《Power and Progress : Our Thousands-Year Struggle Over Technology and Prosperity》將於今年5月出版。