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正式宣布參選大安區立委　羅智強：在這裡出身當然要選！

▲國民黨台北市前議員羅智強10日在（左起）台南市議員蔡宗豪、台北市議員楊植斗、立委高金素梅、桃園市議員梁為超、雲林縣議員陳芳盈的陪同下，正式宣布參選2024大安區立委。（圖／記者丁上程攝，2023.02.10）
▲國民黨台北市前議員羅智強10日在（左起）台南市議員蔡宗豪、台北市議員楊植斗、立委高金素梅、桃園市議員梁為超、雲林縣議員陳芳盈的陪同下，正式宣布參選2024大安區立委。（圖／記者丁上程攝，2023.02.10）

記者丁上程／台北報導

總統府前副秘書長、國民黨台北市前議員羅智強，今（10）日上午召開記者會，正式宣布爭取國民黨內2024選戰大安區立委提名。羅智強直言，大家都很期待他能夠挑戰艱困選區，他也很感謝各界對於他的期待，「不過羅智強只有一個，順了姑意逆了嫂意，我是大安區的議員，我選擇參選大安區立委。」

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羅智強在記者會中表示，外界對他的疑問就是「為什麼是選大安區立委」？「我要反過來問，為什麼我不能選大安區？」羅智強直言，因為他是大安文山區的議員，當然要選大安區。羅強調，自己人生的一半都住在大安區，而在2018年時，大安區有23443張選票投給他，幫助他當選議員，「我的民意基礎，就是從大安文山開始的，我當然要選大安區。」

羅智強也坦言，之前因為要參選桃園市長而辭去了議員的工作，雖然自己不是議員了，但議員團隊成員仍舊沒有解散，而是用自費付薪水的方式留下部分團隊成員，包含2022年當選大安文山區議員的楊植斗在內，都持續在為大安文山區的民眾服務，自己在選戰期間也不時回到大安文山區替楊植斗助選，也因為民眾對他與楊植斗的肯定，「一面看板都沒掛的楊植斗順利當選、順利接班。如果我和我的團隊沒有把大安文山服務工作做好，楊植斗能夠當選大安文山的市議員嗎？」

羅智強強調，這段時間外界對他有相當多的期待，包含北市黨部主委黃呂錦茹希望他去挑戰艱困選區，參選士林大同區立委；也有人建議他應該參選桃園立委，甚至新北、基隆都有地方人士勸進。「對於大家的看重，我深深感謝，但羅智強只有一個，我必須也只能選擇一個選區參選，勢必無法滿足所有好朋友的期待。」羅智強說，經過這一個多月的拜訪和請益，決定在自己民意出發地大安區參選立法委員，「如果大家還認同羅智強是一位有戰力的政治人物，請大家支持我進入立法院。」

羅智強說，自己昨日有打電話給黃呂錦茹，他也透露黃呂之所以希望他投入艱困選區，就是「因為你強」而希望他到勝率比較低的選區開創奇蹟。而日前喊話「不要做無根的浮萍」的前立委蔡正元，羅智強也表示雙方經過溝通後，了解蔡是前輩對於晚輩的勉勵，「不管我最終選擇哪個選區參選，恐怕都沒辦法盡如人意，開弓沒有回頭箭，既然決定了就選到底。」

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