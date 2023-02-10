正式宣布參選大安區立委　羅智強：在這裡出身當然要選！

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羅智強也坦言，之前因為要參選桃園市長而辭去了議員的工作，雖然自己不是議員了，但議員團隊成員仍舊沒有解散，而是用自費付薪水的方式留下部分團隊成員，包含2022年當選大安文山區議員的楊植斗在內，都持續在為大安文山區的民眾服務，自己在選戰期間也不時回到大安文山區替楊植斗助選，也因為民眾對他與楊植斗的肯定，「一面看板都沒掛的楊植斗順利當選、順利接班。如果我和我的團隊沒有把大安文山服務工作做好，楊植斗能夠當選大安文山的市議員嗎？」
羅智強強調，這段時間外界對他有相當多的期待，包含北市黨部主委黃呂錦茹希望他去挑戰艱困選區，參選士林大同區立委；也有人建議他應該參選桃園立委，甚至新北、基隆都有地方人士勸進。「對於大家的看重，我深深感謝，但羅智強只有一個，我必須也只能選擇一個選區參選，勢必無法滿足所有好朋友的期待。」羅智強說，經過這一個多月的拜訪和請益，決定在自己民意出發地大安區參選立法委員，「如果大家還認同羅智強是一位有戰力的政治人物，請大家支持我進入立法院。」
羅智強說，自己昨日有打電話給黃呂錦茹，他也透露黃呂之所以希望他投入艱困選區，就是「因為你強」而希望他到勝率比較低的選區開創奇蹟。而日前喊話「不要做無根的浮萍」的前立委蔡正元，羅智強也表示雙方經過溝通後，了解蔡是前輩對於晚輩的勉勵，「不管我最終選擇哪個選區參選，恐怕都沒辦法盡如人意，開弓沒有回頭箭，既然決定了就選到底。」