教召志願報名錄取率低？國防部：部分人因專長員尚待媒合
媒體報導，國防部開放志願報名教召，有興趣參與教召的後備軍人透過網路申請，就有機會返營接受訓練，然而實測志願教召報名系統，卻發現錄取率極低。對此，國防部今（10）日澄清表示，部分報名人員因專長及階級等因素尚待媒合，致生未錄取誤解，後備軍人退伍12年內、符合體格標準及未納今年度教召梯次者，國防部均鼓勵報名參加。
記者呂炯昌／台北報導
針對媒體報導「實測教召志願報名系統錄取率低」等情，國防部今(10)日澄清表示，今年1月17日例行記者會中，就後備軍人志願參加教召訓練之員額、資格、接訓單位及線上報名系統等，實施公告與說明；凡後備軍人退伍12年內、符合體格標準及未納今年度教召梯次者，均鼓勵報名參訓。
國防部指出，配合今年度首次辦理，規劃男性65個接訓單位、員額575員，女性8個接訓單位、員額220員。近日部分報名人員因專長及階級等因素尚待媒合，致生未錄取誤解，已連繋說明，將在公告員額與資格內，依接訓營編制專長及階級適切媒合參訓。
國防部表示，男、女性後備軍人志願參加召訓，均將按現行訓練模式，於戰術位置報到、編成及施訓，並施予專業專長、行軍、宿營、射擊訓練及戰鬥教練等課程，以確維教召戰技複訓成效。