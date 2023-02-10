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BTS公司HYBE當上SM娛樂大股東　結盟Kakao讓KPOP大變天！

▲「韓流先驅者」李秀滿把創辦的造星工廠「SM娛樂」所有股份轉讓給BTS的老闆房時爀（右）。（圖／Naver）
▲「韓流先驅者」李秀滿把創辦的造星工廠「SM娛樂」所有股份轉讓給BTS的老闆房時爀（右）。（圖／Naver）

記者陳雅蘭/專題報導

南韓四大娛樂經紀公司之一的「SM娛樂」，今（10日）傳出創辦人李秀滿把持有的14.8％股份，以4228億韓元（約台幣101億元）轉讓給BTS老闆房時爀，「HYBE」直接成為「SM娛樂」最大股東，也成了「南韓娛樂經紀公司第一巨頭」，舉動遭到SM共同代表李成洙、卓永俊的反對，亦讓先前宣布買下「SM娛樂」9.05％股份的Kakao，順勢從最大股東降為第二大股東。雖然看似「股權爭奪戰」，但SM、HYBE、Kakao這三組南韓娛樂龍頭們的「結盟」，勢必讓KPOP大變天。

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▲HYBE成為「SM娛樂」最大股東。（圖／HYBE、SM娛樂官網）
▲HYBE成為「SM娛樂」最大股東。（圖／HYBE、SM娛樂官網）
「SM娛樂」共同代表李成洙、卓永俊日前宣布李秀滿將退出公司營運，並表示李秀滿獨攬大權的製作體系亦會同時結束，他們要開啟新計畫「SM 3.0」，推出至少5個製作中心，結合內外部廠牌製作音樂，未來作品將會是多線製作體系；但「SM 3.0」似乎未與員工討論，李秀滿也不知情，不少人猜測這應是「SM娛樂」的高層內鬥，也認為李秀滿並非自動請辭，而是被踢出公司。

「SM娛樂」內鬥開打，7日先傳出Kakao購入SM 9.05％股份，順勢成為最大股東，但此舉遭到李秀滿反對，他立即從美返韓處理此事；今10日就宣布BTS老闆房時爀出手救李秀滿，一口氣以4228億韓元收購李秀滿持有的14.8％股份，直接讓「HYBE」成為「SM娛樂」最大股東，股權轉讓為3月6日。此外，房時爀傳出也打算收購「SM娛樂」小額股份；種種舉動讓Kakao降為「SM娛樂」第二大股東。

HYBE成為「SM娛樂」最大股東，李秀滿透過律師表示，股權轉讓是為了保護經營權，但舉動被「SM娛樂」共同代表李成洙、卓永俊以及25名以上員工反對，他們發文反對HYBE「侵略性收購」，強調公司與Kakao聯盟，是為了加速「SM 3.0」實行，Kakao並未要爭取經營權。

另一方面，HYBE表示：「房時爀跟李秀滿在簽訂合約之前，彼此分享對KPOP未來的看法及擔憂，在解決上得到共識，所以李秀滿才決定轉讓股份。」他們還說，收購「SM娛樂」是為了集結2家公司在全球的影響力，要在國際大眾音樂的市場上，躍升為「遊戲規則的改變者」，HYBE會全力協助與改善「SM娛樂」的工作模式。

Kakao體系包含南韓知名搜尋入口網站Daum、行動支付、娛樂部門「Kakao娛樂」，該旗下公司包含李秉憲公司BH娛樂、孔劉公司Management SOOP、朴敘俊公司Awesome娛樂、玄彬公司VAST娛樂等知名經紀公司。Kakao旗下還有知名通訊軟體Kakao talk、音樂串流平台Melon、電玩、網漫等，「Kakao娛樂」也具備製作電視劇的部門，目前知名韓劇包含《金秘書為何那樣》、《社內相親》，以及朴敘俊、韓素希主演、尚未播出的《京城怪物》系列劇，上述作品也都是與國際串流平台Netflix、Disney+合作；Netflix今也宣布將推出「無腳本企劃」，其中全新的綜藝節目《喪屍宇宙》，就是由「Kakao娛樂」負責製作。

HYBE旗下有BTS防彈少年團、TOMORROW X TOGETHER、LE SSERAFIM、黃旼炫、SEVENTEEN、ZICO、NewJeans等一線偶像，若加上「SM娛樂」的BoA、東方神起、Super Junior、SHINee、EXO、NCT、少女時代、Red Velvet、aespa等藝人結盟、合作，未來KPOP的音樂品質勢必更上層樓。

雖然SM、HYBE、Kakao陷入激戰，但不管是「SM娛樂」聯手Kakao，或是「SM娛樂」攜手HYBE的組合，三方結盟必影響整體娛樂圈、獨占KPOP領域，南韓影視未來的發展，亦讓哈韓族十分期待。

▲BTS帶來《Butter》改編舞蹈表演。（圖／BTS Twitter）
▲BTS是HYBE旗下最知名藝人。（圖／BTS Twitter）

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