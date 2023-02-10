紀卜心「泰國騎大象」挨轟虐待動物！IG反擊酸民：心好累
網紅紀卜心長相甜美，自2013年就開始經營無名小站，分享美妝、穿搭資訊，成為「中學生女神」，IG更坐擁93萬人追蹤，勝過一堆線上藝人。2019年成為節目《娛樂百分百》「狼人殺單元」來賓，使她人氣更旺，粉絲無數，還有「狼人殺女神」之稱。她近日與友人到泰國旅遊，體驗幫大象洗澡，並曬出騎大象的照片，豈料卻被網友質疑「虐待動物」，對此，她也出面反擊了。
娛樂中心／綜合報導
紀卜心近日到泰國旅遊，經常在社群媒體分享動態，豈料其中一項行程竟引起不小爭議。當她在體驗幫大象洗澡、餵食水果和騎乘在大象的背上、鼻子上時，被網友質疑「虐待動物」，對此，她也無奈表示：「心好累唷，正義魔人不要看到騎大象就覺得是虐待牠們或不保護牠們。」她透露這個園區是真正保護大象的地方，「這裡的大象是以前被虐待過然後拯救出來的！主人花了很多心力細心照顧，讓牠們重新喜歡人類並與人類親近」。
紀卜心說，飼主當時花了很多錢和心力才把大象照顧好，讓牠們重新信任人類；且這裡也不是為了商業賺錢，是能讓喜愛大象的人了解牠們的故事與習性，可以跟牠們友愛的互動、餵食、洗澡，「飼主也有強調只有他這裡的大象能這樣親近，其他地方或野生的千萬不要，所以我沒有呼籲大家要騎大象或是可以任意接近大象，這裡的大象是有人專門照顧飼養，很瞭解牠們習性才能開放給喜愛大象的人去親近，沒有任何工具鐵鏈限制牠們行動或逼迫牠們做不喜歡的事，不要再把這跟馬戲團的大象相提並論了」。
不過，仍有網友不買單，認為「商人為了利益，什麼故事都能講出來」，對此，她也無奈回應：「我也是隨便你了！我無法滿足所有人的想法，也不能強迫每個人接受同樣的道德觀，如果你不能接受那就做自己能接受的行為。」最後，她也強調自己在這趟旅程除了分享自己喜愛的地方、紀錄生活以外，也想介紹不同且友善的體驗給大家，「親自來一趟你會有不一樣的感受，也會覺得大象好親人可愛，我很推薦這裡」。（編輯：郭佩蓉）