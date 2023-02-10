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台搜救隊19小時奮戰營救！土耳其女脫困了　生命跡象穩定

▲台灣搜救隊挺進土耳其災區，耗時19小時37分鐘救出一名受困在變形樓地板的災民。（圖／翻攝畫面）
▲台灣搜救隊挺進土耳其災區，耗時19小時37分鐘救出一名受困在變形樓地板的災民。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

土耳其發生7.8強震釀成嚴重傷亡，罹難人數仍不斷增加中，台灣搜救隊挺進重災區參與救援，在當地時間9日12時43分，搜救隊利用攝影機及生命探測器搜索，在變形的房屋殘骸下，發現倖存者的「一條腿」，其餘身體都被壓住，所幸意識清楚還可以對話，在耗時19小時37分鐘救援後，終於將人救出，生命跡象穩定，並由當地救護車迅速送醫救治。

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▲台灣搜救隊挺進土耳其災區，耗時時19小時37分鐘救出一名受困在變形樓地板的災民。（圖／翻攝畫面）
▲台灣搜救隊挺進土耳其災區，耗時19小時37分鐘救出一名受困在變形樓地板的災民。（圖／翻攝畫面）
土耳其強震至今已邁入第5天，台灣內政部在災後第一時間，即分別派出兩批特種搜救隊，共計130人、5隻搜救犬前往土耳其，並搶入重災區阿德亞曼（Adiyaman）展開搜救行動；當地時間9日12時43分，台灣搜救隊透過生命探測器，發現一名年約35歲的土耳其女子受困在水泥柱和雜物堆中，僅露出一條腿在外，不過令人振奮的是，她的意識清楚且還可跟搜救人員對話。

稍早最新消息，台灣搜救隊已在當地時間2月10日8點2分，將壓困於擠壓變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物的35歲土耳其女子救出，她意識清醒且生命徵象穩定，並於當地時間8點3分，由當地救護車送往當地醫療機構(yatakli hastanesi kiralik dayre)。（編輯：林莞茜）

▲台灣搜救隊挺進土耳其災區，耗時時19小時37分鐘救出一名受困在變形樓地板的災民。（圖／翻攝畫面）
▲台灣搜救隊挺進土耳其災區，耗時時19小時37分鐘救出一名受困在變形樓地板的災民。（圖／翻攝畫面）

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