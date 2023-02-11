補班好鬱悶　中山73看電影療癒

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台中市影視發展基金會所屬中山73，二月份放映「焦點主題：自我不設限」精選電影，包括思想家傳記電影《馬克思：時代青年》、勇奪坎城影展一種注目最佳影片的《被遺忘的人生》及《哈佛沒教的幸福課》等，其中《馬克思：時代青年》一上映就在歐洲國家獲得好評，馬克思作為當代最具爭議的思想家，用思想掀起世界革命，導演希望透過電影能讓年輕族群更加了解馬克思，進而從這位哲學家、經濟學家和歷史學家的作品中，了解到思想足以改造未來社會的力量。
另一部勇奪坎城影展一種注目最佳影片的《被遺忘的人生》是改編自巴西女作家瑪莎巴塔莉婭的暢銷小說，故事以50年代的里約熱內盧為背景，描述一對感情甚篤的姊妹，被迫生活在兩地，她們不斷努力尋找對方，卻總在峰迴路轉的命運中擦身而過。片中可看見女性在家庭、婚姻與自我之間的拉扯，呈現女性面對生命的堅韌與情誼，是整部電影的敘事核心。《被遺忘的人生》於坎城首映時即感動全場，不只在美國重要電影評論指標IMDb奪得8.1分的高分，也受到國際媒體《銀幕》的讚譽，提醒影迷們，觀影時要記得準備好面紙，體驗「超越任何言語的深厚情感」！
除了上述兩部在大時代下被創造出的命運故事之外，《哈佛沒教的幸福課》則以幽默劇情講述主角個人的心靈成長旅程，由曾經奪得坎城潛力演員獎的貝兒波麗飾演生活無趣的天才少女，探索人生的終極追求——幸福與快樂；此外，本月首輪藝術電影則帶來玻利維亞奧斯卡最佳國際影片代表的《高原上的家屋》，描述一對住在高原上的老夫妻，因氣候變遷面臨該放棄或留守家屋的煎熬，細膩道出一段動人的流離之歌。更多片單資訊請上中山73影視藝文空間臉書查詢。