何如芸景美女中照出土！網友誇日系正妹：紮實的美人胚
何如芸年輕時拍過瓊瑤劇及八點檔，成為電視劇御用花旦，年過半百、有兩個兒子的她保養有道，為公認的演藝圈美魔女，她近日在臉書分享高中時期的照片，零修圖的青澀樣貌現形，網友讚嘆有仙氣：「簡直是日系美女」、「美少女，眉清目秀」、「紮紮實實的美人胚」！
娛樂中心／綜合報導
為拍戲需要，何如芸在老同窗幫忙下拿到自己景美女中的畢業照，黑白照片中，19歲的何如芸清湯掛麵，一雙瞳鈴大眼、深邃雙眼皮有種朦朧美，「當年還有髮禁，教育部規定頭髮耳下1公分齊長，前額不能有瀏海不能打薄，用小黑髮夾夾好露出前額」，從小愛漂亮的她每天和教官玩躲貓貓。
何如芸透露，每個星期一晨間服裝儀容檢查，同學會帶吹風機和圓梳，她們會互相把彼此過長的頭髮往內捲，以便看起來短一點，瀏海整齊地夾起，軍訓裙腰間摺起的長度放下，度過檢查後再照舊，笑說：「那時的高中生除了忙大學聯考之外，我真的也好忙啊！」
當時的何如芸跟兒子現在的長相幾乎同個模子刻出來，沒想到，兒子竟不爽，回媽媽：「哪有！妳那麼肥！肥得像豬...」何如芸氣到罵髒話：「X的！那是嬰兒肥好嗎？35年前沒有軟體可以修瘦好嗎？還有，你是這隻母豬生的！」神回覆被網友推爆。（編輯：楊穎軒）