竹縣75歲以上長者 接種第一劑COVID-19疫苗送500元禮券
新竹縣政府衛生局今（10）日指出，目前新竹縣75歲以上長者尚有22.5%（約7300人）還未曾接種過COVID-19疫苗，為鼓勵鄉親儘速完成基礎劑接種，以降低重症及死亡風險，自2月13日（一）起至3月13日（一）止，75歲（37年次）以上設籍本縣的長者，於縣內13鄉鎮市衛生所接種COVID-19疫苗「第1劑疫苗」，即可獲得500元商品禮券，數量有限，送完為止。
記者李春台／新竹報導
衛生局也建議75歲以上長輩現階段接種基礎劑，可以選擇利用重組蛋白技術生產的Novavax疫苗，相對副作用低，可以減少接種後的不適反應，請家中子女協助長輩就近至衛生所接種疫苗，如長輩有行動不便無法外出者，可電洽所在地衛生所預約到宅服務。
此外，未完整接種4劑疫苗的民眾也應完整接種疫苗，以增加保護力。自2月13日起至3月13日止，衛生局針對50歲（62年次）以上設籍本縣民眾，於本縣13鄉鎮市衛生所接種COVID-19疫苗「第2次追加劑」者，同樣發送500元商品禮券，數量有限。
衛生局提醒，本周日（12日）將由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗及嬰幼兒BNT2-3劑疫苗接種。其中嬰幼兒BNT疫苗安排在上午11時至11時30分，請家長依預約時間攜帶幼兒前往，以免人潮擁擠久候。