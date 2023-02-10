室內口罩規定放寬　高市籲請長輩及高風險族群速接種疫苗

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衛生局表示，據統計資料顯示，65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等高風險族群，應儘速完成基礎劑(第1、2劑)以獲得保護力，降低感染後重症、住院及死亡風險，另滿6歲以上已完成基礎劑者，只要接種間隔與前一劑滿84天，即可接種BA.4/5次世代疫苗為追加劑；曾確診者則須間隔3個月。半年內如果接種至少一劑的追加劑可以降低感染率。
中央流行疫情指揮中心在考量國內疫情逐漸平穩，醫療量能充足，且已進行跨部會溝通研議，經綜合評估後，如疫情持續穩定可控，自2月20日實施以下室內戴口罩放寬之通案性規定：指定場所(醫療照護/公共運輸)之室內空間須按規定全程戴口罩，例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。
至於其他場所，民眾得自主決定戴口罩；特殊情境(有發燒或呼吸道症狀/年長或免疫低下者外出時/人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良/與年長或免疫低下者密切接觸時等)建議要戴口罩。如疫情穩定自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。