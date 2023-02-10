Joeman「開地圖炮酸愛莉莎莎」？他親上火線解釋：我道歉
百萬YouTuber、網紅Joeman（九妹）經常拍攝多元題材吸引觀眾目光，他在年初公開與正妹實況主Niya（妮婭）的戀情，兩人已低調交往2年多，昨（9）日首次合體拍片回應酸民。豈料他在影片中講了「這句話」，被網友誤會「開地圖炮嘴愛莉莎莎」，對此，他今（10）日也親自解釋了。
娛樂中心／綜合報導
Joeman昨日上新片，與女友Niya一起拍片回應酸民留言，其中有網友問：「超過兩年才覺得這叫穩定可以公開？怎麼不說是看準時機放消息收割？」對此，Joeman也回應：「我不懂什麼叫收割，我們又沒有順便賣NFT，我們也沒有賣什麼自媒體課程」。
豈料此話一出，被網友解讀成「開地圖炮嘴愛莉莎莎」，對此，他今日也出面表示：「我上個月還跟愛莉莎莎拍片推薦過她的課，怎麼可能嘴她啦！她絕對是全台灣前幾夠格開放教自媒體的人，這是無庸置疑的。」他接著解釋自己嘴的是「課程很水的」，「現在台灣線上課程超多，的確很多內容很水」。
Joeman也強調，自己的意思是沒有趁公開戀情流量很好的時候，宣布賣課或是NFT，「這種行為會覺得消費自己戀情只是為了賣周邊。」總而言之，他沒有地圖炮線上課程，「如果我影片這樣的表達方式讓部分人誤會，我在此道歉」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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