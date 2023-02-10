迪麗熱巴遭爆「結婚還當媽」！狗仔Tag黃景瑜：恭喜升級
中國一線女星、新疆女神迪麗熱巴以《你是我的榮耀》、《三生三世十里桃花》和《烈火如歌》等戲劇爆紅，憑藉精緻五官、精湛演技，深受廣大網友喜愛。先前才傳出長達7個月沒進劇組拍戲，亦沒出席巴黎時裝周，爆出懷孕傳聞。豈料昨（9）日又被中國狗仔拍到穿大衣遮肚的照片，遭爆「二度懷孕」、「結婚還當媽了」，立刻登上微博熱搜第一，據傳男方則是中國一線男星黃景瑜。
娛樂中心／綜合報導
微博「吃瓜少女張小寒」昨（9）日發文：「女頂流一直不進組，其實粉絲內心慌得一p吧！」而知名狗仔「陽陽」則PO出迪麗熱巴在機場穿著駝色大衣，整個人看起來大了一號的照片，甚至還說：「大概算一下，應該還屬兔，10月左右。」他還轉發黃景瑜的慶生文並Tag他：「恭喜升級成功！小哥哥」。
此轉發文一出，也引發大批網友聯想，認為兩人緋聞傳得太久，如今真有可能如狗仔所述，已登記並且懷孕；因此迪麗熱巴、黃景瑜的名字也立刻成為微博熱搜第一，這兩天幾乎都在熱搜榜上，討論度極高。不過也有另一派人不這麼認為，狗仔「劉大錘」早在上月3日就回應網友：「她（迪麗熱巴）天天工作忙得要死，還懷孕？」否認此傳聞。
還有網友爆料，透露迪麗熱巴其實是因為想解約，所以和公司冷戰中，並不是網傳的懷孕一說。至於她與黃景瑜的戀情，雙方工作室皆未給出回應，間接使傳言甚囂塵上、鬧得沸沸揚揚，截至目前為止，仍不知真相究竟為何。（編輯：郭佩蓉）