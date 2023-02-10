名家論壇》黃創夏／一顆「氣球」真會引爆「新冷戰」？

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關鍵就是「太歲爺頭上動手動腳」，必定會激發感受被侵犯的超級強國不斷加溫的同仇敵愾，借題發揮進行全方面的秀肌肉和無限上綱。
1960年5月初，當時美國可以飛到2萬公尺的「U2」偵察機竟然被蘇聯的地對空飛彈擊中，美國立即否認在進行對蘇聯的偷窺偵查，美國堅稱那架被擊落的飛機是「氣象飛機」，而蘇聯當時的領導人赫魯雪夫嗤之以鼻，公開譏諷說：「我正在等著看美國人還會說出多少蠢話！」
當時赫魯雪夫的動作和如今的美國一模一樣，強力控訴對方侵門踏戶，總動員大搜索，被擊落飛機的每一塊殘骸都要找齊，然後進行比對和調查，每隔一陣子就公布證據凌遲美國，指控美國的「氣象飛機」是胡說八道，控訴美國是挑釁者！
當時局勢和當今相似，蘇聯也趁機展現「硬實力」警告和威懾美國！
那時的蘇聯軍武和科技能力仍然超越美國，已經發射了人類第一顆人造衛星上太空、也成功試射人類史上第一顆洲際彈道飛彈。事實上，蘇聯早就發現美國的U2在高空偵察，而且美國正沾沾自喜認為沒人打的到！蘇聯因此準備好地對空飛彈，逮到機會就擊落，洗臉美國。
然後蘇聯全方位修理美國，1960年10月在美國紐約的聯合國大會上，赫魯雪夫用皮鞋拍桌咆哮；1961年再成功送第一位上太空的太空人加加林進入太空；然後又試爆人類史上最強大的毀滅武器，廣島原子彈當量3800倍以上的「沙皇炸彈」，耀武揚威之下，終於引發了1962年的古巴危機。
不要小看一顆氣球，當兩大強權對壘之際，敵意螺旋只會生不會降！
不過，中國更要當心，因為中國和美國的對比和差距，遠遠大於當年蘇聯和美國的只是略遜一籌的差距，中國更可能會被打爆更多的「氣球」！
需知：不管怎麼地膨風，碰到真正的「硬實力」都只有灰飛煙滅！
更進一步深究，更會發現美國打爆的不只是這一顆小兒科的氣球，也打爆瞭中國最近廣泛宣傳的「布林肯將到北京朝覲」的虛假氣球。
從1月13日起，中國就開始透過香港的媒體報導，中國的官媒跟進轉載的模式，開始操作「中美關係即將大幅改善」的氣球大內宣，炒作布林肯即將到北京訪問是中國外交的大勝利的「氣球」，也是在為三月初即將舉行習近平連任之後第一次「二會」的「萬邦來朝」的「高空氣球」‧‧‧
事實上細究這場被中國炒作的「布林肯朝靚」，就是欺世盜名。國際媒體早就都有報導，早在去年11月的峇里島的「拜習高峰會」上，拜登和習近平面對面各自表述清楚講出雙方對於台海局勢和南海紛爭的各自底線，然後約定好雙方各自帶回去研究，講好今年2月布林肯將會到北京向中國細談最更具體的方案和紅線。
說穿了，2月的布林肯北京行如果真的成行，就是美國要到中國「檢查進度」和「驗收成果」，然而北京根本沒有誠意回應，因此一方面美國對於是否確定訪問北京，國務院一直保持低調和布明確表態；另一方面則是美國國防部長奧斯丁搭乘可以直接指揮所有美國戰略武器之美國的「末日飛機」飛往南韓和菲律賓，補強和「第一島鏈」的美國和盟友針對中國若是不理智想蠢動時的「延伸威懾」！
正好在這個時機中國還在虛張聲勢以「氣球」在太歲爺頭上動土，美國出動戰機展現出「美軍沒有什麼地方、高度、空間和目標是打不下來的硬實力」，也從新掌握主控權，大國競爭鬥而不破，布林肯暫時不訪北京，但是保留訪問的可能性，時間和議題由美國決定‧‧‧
說穿了，就是提示中國：好好去想清楚去年拜登畫給習近平的「台海紅線」，想清楚答案和準備好誠意，美國再來驗收和查核！
外交上的「中國氣球」被美軍打爆了，對習近平更嚴酷的是，中國的「經濟氣球」還可能陸續在被擊破。
拜登的《晶片法案》和對中國的「晶片禁令」已經讓中國飽嚐苦頭，最近美國和英國都有大量的「研究報告」指證中國的「家電用品晶片和電子組件，偷偷轉用到軍武與監控使用」，如今美國正將那顆氣球上的所有設備送到美國最高等級的犯罪偵查CSI實驗室「FBI維吉利亞實驗室」，相信很快就會有「具體證據」公布，擴大對中國家電產業的制裁清單‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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