他積極求愛！女星「產房」首相見　狂讚：很會生

目前單身的新人柯棨棋，在今年情人節前夕，搶先釋出與同門師姐Karencici，一起創作的大膽助攻求愛單曲《Rosie》。他在擔任練習生期間，都會固定到公司的「產房」創作歌曲，某次Karencici到公司開會時，聽到他正在寫歌立刻被吸引，主動敲門與他打招呼，當下覺得是位很害羞的師弟。這次與他一起創作寫歌，Karencici驚豔他的音樂才華，稱讚他寫歌又快又好聽，大讚他：「很會生。」
記者吳雨婕/綜合報導
柯棨棋第一次見到師姐Karencici時，他正在公司的「產房」寫歌，突然被敲門聲打斷，一看竟是師姐Karencici，霸氣的伸手要和他握手說：「你好我是Karencici。」讓他對這位自帶氣場的師姐印象深刻，直呼：「我對師姐的第一印象是明星氣場很強大。」因此，在得知要與師姐一起合作寫歌合唱時，柯棨棋內心第一個反應就是擔心自己跟不上師姐的步調，坦言：「知道有機會可以合作的時候非常緊張，因為知道師姐的能力跟實力，所以害怕自己的創作或想法，會跟不上她，不想當合作中的拖油瓶。」
今年20歲的柯棨棋目前單身，直白苦吐：「身邊無異性。」因而透過創作將身邊苦無異性的心聲寫入歌中，搶在情人節前夕推出2023年最強助攻求愛單曲《Rosie》，以率性的POP-ROCK基調為期盼愛情的人們助攻，大膽喊出Z世代的求愛宣言。柯棨棋希望在即將到來的西洋情人節，透過他的創作，鼓舞正在求愛的人們，為他們加油打氣。