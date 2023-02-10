隋棠被控惡鄰居3天　首露臉嘆「一言難盡」無奈至極

吳淡如反對女兒留日！見「網友建議」愣：我自己決定就好

▲有網友建議吳淡如可以將女兒先送往日本，對此，她表示：「謝謝建議，我們家的事情我自己決定就好」。（圖／梯梯文創提供）
▲有網友建議吳淡如可以將女兒先送往日本，對此，她表示：「謝謝建議，我們家的事情我自己決定就好」。（圖／梯梯文創提供）

娛樂中心／綜合報導

知名主持人兼作家吳淡如與老公Simon結婚後，在2009年迎來女兒「小熊」，經常在社群媒體分享與女兒相處的日常。她日前把女兒送到美國西雅圖參加冬令營，豈料卻被網友建議「可以先去日本」，讓她有些不悅，今（10）日發文強調：「謝謝建議，我們家的事情我自己決定就好」。

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▲吳淡如雙節目霸佔Podcast商業、歷史類冠軍。（圖／梯梯文創提供）
▲知名主持人兼作家吳淡如。（圖／梯梯文創提供）
有網友建議吳淡如可以先將女兒送往日本，「淡如姐，可以先來日本唸英美名校分校當國際寄宿生，高中還大學再考慮去英、美國留學。日本近，省時省力又安全。」對此，吳淡如也親自回應：「謝謝你的建議，我在日本有公司不過我反對女孩子在日本唸書，那是一個男尊女卑的世界，我就不說了。這些事情我們自己家裡會決定，其實小熊的父母都是看遍世界的人，加起來超過100歲，的確不需要任何建議謝謝」。

▲有網友建議吳淡如可以將女兒先送往日本。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲有網友建議吳淡如可以將女兒先送往日本。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如日前將女兒送往美國西雅圖參加冬令營，老公也驚喜到機場替女兒送機。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如日前將女兒送往美國西雅圖參加冬令營，老公也驚喜到機場替女兒送機。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
為此，吳淡如今日也在臉書發文，表示：「只要提到小孩就有人很喜歡給別人意見。雖然我的書好像唸得不夠好，從小家裡沒有提供足夠經費，就只能念台灣的土學校，也只念過那一所。不過，這不代表任何人可以對我的孩子的教育發表意見。」她覺得要給別人小孩意見，一定要很小心，「不要讓人家覺得好像在接受命令式的」。

她很感謝建議，但她認為自己在日本開公司13年了，年年都沒賠錢，「為什麼爸爸和我都反對女孩子在日本唸書？在日本，女生的『天花板』的確有點低。台灣社會對女性反而沒有那麼大的壓力。這不是主題，我就不說了。這些事情我們自己家裡會決定，這是我們家裡的事情，其實我的個性很清楚：如果我沒有請教你，就不希望有人來下指令」。

她說自己和老公都是看遍世界的人，雖然都沒有喝過洋墨水，但都讀過書，但她認為她們家的事情她自己決定就好。她知道大家是善意，但她仍想說實話：「我們就管自己的家庭和人生吧。」並重申三個「很溫柔的」原則，第一「世界和平建築在大家把自己的事情管好，還有不侵犯別人界線，不專業的事情不要發言」、第二「疏不間親。請讓關係緊密的人做決定」和第三「動不動給別人意見，其實是很高傲的，是一種居高臨下的態度，對人際關係恐怕會有傷害。如果你動不動對別人的人生意見很多，那麼你會不會發現旁邊都沒有朋友了呢？而孩子也很怕回來」？（編輯：郭佩蓉）


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