吳淡如反對女兒留日！見「網友建議」愣：我自己決定就好

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為此，吳淡如今日也在臉書發文，表示：「只要提到小孩就有人很喜歡給別人意見。雖然我的書好像唸得不夠好，從小家裡沒有提供足夠經費，就只能念台灣的土學校，也只念過那一所。不過，這不代表任何人可以對我的孩子的教育發表意見。」她覺得要給別人小孩意見，一定要很小心，「不要讓人家覺得好像在接受命令式的」。
她很感謝建議，但她認為自己在日本開公司13年了，年年都沒賠錢，「為什麼爸爸和我都反對女孩子在日本唸書？在日本，女生的『天花板』的確有點低。台灣社會對女性反而沒有那麼大的壓力。這不是主題，我就不說了。這些事情我們自己家裡會決定，這是我們家裡的事情，其實我的個性很清楚：如果我沒有請教你，就不希望有人來下指令」。
她說自己和老公都是看遍世界的人，雖然都沒有喝過洋墨水，但都讀過書，但她認為她們家的事情她自己決定就好。她知道大家是善意，但她仍想說實話：「我們就管自己的家庭和人生吧。」並重申三個「很溫柔的」原則，第一「世界和平建築在大家把自己的事情管好，還有不侵犯別人界線，不專業的事情不要發言」、第二「疏不間親。請讓關係緊密的人做決定」和第三「動不動給別人意見，其實是很高傲的，是一種居高臨下的態度，對人際關係恐怕會有傷害。如果你動不動對別人的人生意見很多，那麼你會不會發現旁邊都沒有朋友了呢？而孩子也很怕回來」？（編輯：郭佩蓉）