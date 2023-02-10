唐綺陽「23歲青澀模樣」曝光！扮酒家女害羞喊：超不像我
星座專家唐綺陽時常分享星座運勢，有「國師」之稱，先前才開心宣布YouTube已有百萬訂閱，甚至激動掉淚，開心喊：「全台最老的百萬youtuber誕生！」今（10）日，她又透露自己其實早就是「電影咖」，在大學時期曾演過電影，PO出飾演《悲情城市》酒家女之一的劇照，讓大批網友讚翻：「國師好可愛喔」、「好瘦啊，妖嬌美麗的當年」、「經典大片耶」、「看片時就覺得很眼熟啊」。
娛樂中心／綜合報導
由侯孝賢導演執導的《悲情城市》時隔33年在大銀幕以4K數位版重現，於昨（9）日舉行媒體試片。對此，唐綺陽今日在臉書發文，表示：「原來我早就是電影咖，大學時代演過電影喔！」原來是因為最近電影《悲情城市》重新修復上映，眼尖的出品方居然看出她在裡面，「不只我，還有蔡秋鳳、邰智源，我們的青澀模樣都在電影裡呢」。
唐綺陽說，當年她只是小臨演，飾演酒女之一，「超不像我，看你們認不認的出來，不知道自己敢不敢看，覺得害羞。」不過有幸能出現在經典史詩巨作中，她除了認為是她的榮幸，也覺得真不可思議。只見年僅23歲的唐綺陽五官非常清秀，專注地在牌桌上和鶯鶯燕燕打四色牌，長相和現在並沒有差太多。
照片一出，已有萬人按讚，網友紛紛留言：「竟然！！！」、「老師現在比年輕時更美」、「這部真的是經典史詩級巨作耶…本來平時是要跪著聽老師開示，現在要趴著了」、「真的當年沒看出來」、「原來老師早就《華燈初上》了」、「經典大片耶」、「看片時就覺得很眼熟啊」、「如果要說實話，老師現在好看」、「國師好可愛。」就連作家吳淡如也回應：「你演酒家女風韻不錯，哈哈哈」。（編輯：郭佩蓉）