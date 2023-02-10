胡歌「結婚禮盒」遭酸很廉價！網開箱傻眼：真心覺得低檔
40歲古裝劇男神胡歌日前宣布「閃婚還當爸爸」的喜訊，震撼整個中國演藝圈，近日，就有中國網友曝光疑似是胡歌發的禮盒，豈料內容物卻被酸爆「不夠高檔」、「這感覺還沒我喜糖好」、「真心覺得低檔了」。
娛樂中心／綜合報導
胡歌上月31日在微博宣布閃婚當爸喜訊：「我當爸爸啦，母女平安，向大家報喜，入行整二十年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支持和理解，過去的一年諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵，新年送上一份驚喜，祝大家兔年平安健康，萬事如意。」而老婆身分也被中國狗仔、網友爆出是他的執行經紀人黃曦寧，1993年出生，小胡歌11歲，不過消息並未獲得證實。
今（10）日，微博上又爆出疑似是胡歌發出的禮盒照，只見最外層是用暗紅色的布包裹著，上方還有金色繡花點綴，氣質典雅。主體則是以木盒包裝，上方則有一張印有「吾家有喜」字樣的紅紙，看起來相當喜氣，而內容物則有巧克力、雪花酥、糖果、蛋黃酥等小糕點和零食。
豈料照片一出，馬上被大批網友酸爆，「真心覺得低檔了」、「很一般啊」、「有點廉價」、「和我同事給的一模一樣，看樣明星預算也不高嘛」、「感覺包裝看起來有點土」、「很普通，隨便一家伴手禮就這水平了」；也有人認為：「就是用來分享喜悅的，不是來炫富的，稍微有點交集的都送了，有的群演都收到了，也不用隨禮，普通禮盒一個，喜悅分享到了就行了哈」、「一人發一塊金磚才滿意？」、「很接地氣，很好看」、「喜糖不是分享幸福的嗎？什麼時候變攀比工具了」，還有網友解釋禮盒應為女方家準備，且只送女方親友，無論高級與否，皆是心意。（編輯：郭佩蓉）