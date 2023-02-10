金控1月獲利6家出現衰退　富邦擺脫連月虧損並居獲利王

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富邦人壽1月合併稅前淨利為8.52億元，個體稅後淨利為13.91億元，1月台股加權指數上漲幅度7.97%，實現部分資本利得，股票及基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。另債市投資方面，1月份資金重回債市，長期利率回檔後震盪整理。策略上仍持續利用機會，配置債券部位，以提高未來整體經常性收益，並以維持帳上合理現金流量為目標。
不過，1月隨著美元走弱，國際資金逐步配置回流亞洲，帶動台灣、韓國、新加坡等亞洲幣值回升，單月美元兌新台幣貶值逾2%，產生兌換損失。富邦人壽避險策略，除了加強傳統避險比例，同時使用一籃子貨幣，提升避險靈活度，並搭配外匯價格準備金來沖抵部份匯兌風險，以降低避險成本，而1月底外匯價格變動準備金餘額約326億，可為策略調整上提供彈性。
至於富邦產險1月稅後虧損1.08億元，其中防疫險相關直接賠款金額為62.83億，核賠15.9萬件，自留賠款金額為55.06億，對於已發生但未報或未決的案件已提存自留賠款準備15.63億（若不考慮再保因素的直接賠款及準備約86.60億）。
值得注意的是，兆豐金自結1月稅後盈餘40.79億元，不僅年成長188%，更創下歷史單月新高，每股稅後盈餘也有0.29元，一舉登上金控亞軍，主要是旗下主要子公司1月都有獲利進帳，其中核心子公司兆豐銀行1月受惠台美利差擴大，財務操作與淨利息收益提高，挹注銀行獲利表現，銀行單月稅後盈餘38.57億元，創歷史新高，每股稅後盈餘0.45元；兆豐產險單月稅後也小賺0.45億元，每股稅後盈餘0.10元。
玉山金因子公司玉山銀行受惠升息利差擴大效益，挹注金控母公司，玉山金1月自結稅後盈餘27.22億元，年成長逾63%，每股稅後盈餘0.19 元，排名金控第三，其中玉山銀行單月稅後賺25.6億元、年成長70.75%。
第一金自結1月稅後盈餘20.74億元，年成長37.99%，每股稅後盈餘0.16元，其中核心子公司第一銀行單月稅後賺20.05億元，月成長62.88%，也成挹注金控獲利大功臣。
永豐金自結1月稅後賺16.03億元，每股稅後盈餘0.14 元，其中子公司永豐銀行1月稅後盈餘13.79億元，與去年同期表現約呈現承平，永豐金證券單月獲利2.26億元，亦與去年同期表現相仿。
中信金1月自結稅後獲利25.11億元、年減62.44%，每股稅後盈餘0.13元，主要子公司台灣人壽1月稅後虧損12.03億元拖累，同樣受匯損所苦，單月匯兌損失約26億元，但核心子公司中信銀行1月稅後純益30.38 億元、年成長40.9%。
合庫金自結1月稅後盈餘19億元，整體表現與上月表現持平，但相較於去年同期，仍有29.43%的成長幅度， 金控單月每股稅後盈餘0.13 元。
國泰金1月自結稅後淨利17.3億元，擺脫防疫險影響，較去年12月大幅增長，也在連2個月虧損後轉盈，每股稅後純益0.11元，但1月獲利仍較去年同期大減89.89%，主要受新台幣大幅升值匯兌損益波動及去年同期投資收益基期較高，其中國泰人壽1月稅後虧損14.2億元，即因新台幣勁揚令匯兌損益波動較大所致。
國泰金指出，1月因美國通膨增速持續放緩，市場預期Fed升息循環有望邁向尾聲，激勵全球資本市場迎來反彈。然隨美元走貶、外資大舉匯入，推升台幣匯率單月大幅升值2.18%，對1月匯兌損益及獲利表現造成負面影響，惟2022年以來，國壽已積累厚實之外匯價格變動準備金，有助吸收匯率波動，並提供外匯避險的彈性。截至1月底，外匯價格變動準備金累計餘額仍逾410億，公司投資團隊將機動調整避險策略，以有效控管整體外匯避險成本。
國泰產險去年已提存防疫保單相關準備金，1月獲利回歸正常，國泰產險1月稅後淨利1.4億元，較去年同期減少3. 4億元，主要去年同期投資收益基期較高。在防疫保單方面，1月簽單賠款27億元，因去年12月已提存相關準備金93.8億元，故1月賠款由已提存的相關準備金沖抵而不影響損益，擺脫防疫保單影響，獲利表現回歸正常。
華南金自結1月稅後盈餘14.48億元，月增27.8%，年成長24.94%，每股稅後盈餘0.11元，主要成長動能也來自銀行子公司，合併稅後純益13.51億元，每股稅後盈餘0.14元，每股淨值為 21.17 元，但華南永昌證券獲利月減0.52 億元，衰退幅度達52%。
台新金1月自結稅後盈餘14.2億元，年成長達407%，每股稅後盈餘0.11元，台新金表示，主要是子公司台新銀行1月稅後盈餘15.7億元，核心業務獲利動能持續穩健，淨收益較前月成長，整體損益較前月成長109%，資產品質維持穩健，截至1月底逾放比0.14%，備抵呆帳覆蓋率952.4%。不過，台新證券1月稅後純益僅1億元，主要營業日減少導致公司經紀手續費收入下降；台新人壽1月稅後虧損0.9億元，同樣因新台幣升值致兌換損失增加，加上去年同期有投資資產配置調整實現處分利益，因此今年1月獲利表現較去年同期減少。
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開發金自結1月稅後獲利6.33億元，年減8成，每股後稅盈餘0.04 元。開發金表示，由於中國大陸經濟解封以及預期美國通膨放緩等因素，子公司銀行、證券及資本業務皆呈現穩健成長動能，但是壽險業務受到新台幣兌美元升值，不利於匯兌避險成本，中國人壽1月稅後損失7.91億元。
新光金則是今年1月唯一獲利出現虧損的金控，雖然子公司新光銀行1月稅後獲利4.5億元、元富證券稅後亦賺2.11億元，但新光人壽因匯兌成本增加，加上沒有大量實現股債資本利得，新壽1月大虧44.71億元，也使得母公司新光金單月稅後淨損38.50億元，年衰退281%，每股稅後虧損0.25元。