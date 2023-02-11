中國稱民進黨擋星雲弔唁團　知情人士曝動手腳過程打臉

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星雲法師5日辭世，中國宗教界人士、星雲在中親友紛紛申請來台弔唁，但其中也混雜了中國國台辦、統戰部門現職官員申請來台，過往爭議不斷、涉迫害宗教自由的葉小文也欲入境，受到國內各界關注。
對此，陸委會已陸續核發入出境許可證，予星雲大師中國親友等120人，但並未同意葉小文入境；中國官媒《環球時報》卻稱，我國惡意阻擋、罔顧基本人道主義，讓中國弔唁無法赴台，導致星雲法師後示無法圓滿，嚴重傷害廣大信眾感情。相關報導一出，引發論戰。
熟悉兩岸事務的黨政人士說，葉小文過往來台爭議不斷，在與中國友好的前總統馬英九執政時期就被註記，現在在多國也是被抵制或制裁的對象，因此近年政府均未予許可其申請入境案。
該人士進一步說明，中國弔唁團無法來台，是因為中國官方威脅我國，如果不讓葉小文跟統戰部人員繞過跟陸委會申請的管道，那中國就會限制中國佛教協會的僧眾代表都不准出境。
該人士無奈表示，事實上，即便是統戰部官員，只要具件跟陸委會申請，基於弔唁等理由，陸委會也會全速協助其來台，但為何此次這樣粗暴，刻意矮化台灣人民？
該人士也說，中國人士要來台灣，卻不按照台灣規定，還連帶不放行中國佛教協會僧眾來，如此蔑視信仰與人道的態度更讓人訝異。
民進黨立委王定宇也說，從中國要來追悼的代表，台灣應該歡迎也盡量給予方便，但沒想到中國很多統戰部門官員，利用星雲法師的不幸，進行政治操弄，甚至來台弔唁都用偷藏名單方式暗度陳倉，這讓台灣人厭惡。
王定宇也說，過往中國很多官員常來台，但申請事由跟實際從事的事情完全都不符合，如果中國要這樣政治操弄，可說是沒有人性，也是極度不尊重生命。