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土敘地震逾2.3萬死！慘過311　敘利亞兒童恐更遭虐待剝削

▲土耳其與敘利亞邊境6日發生大地震，國際非政府組織擔心敘利亞兒童在這次災難中，遭到更多的虐待與剝削。圖為在重災區收容所的敘國小女孩。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其與敘利亞邊境6日發生大地震，國際非政府組織擔心敘利亞兒童在這次災難中，遭到更多的虐待與剝削。圖為在重災區收容所的敘國小女孩。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生大地震，截至發稿時間為止，已知超過23700人死於這場浩劫，比2011年的東日本大地震還多。不過相較於土耳其，敘利亞的情況恐怕更惡劣，獲得的資源、援助也不及土耳其多，這也與敘國長年內戰、局勢不穩有關。有國際非政府組織表示，很擔心敘利亞兒童在這次災難中，遭到更多的虐待與剝削。

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根據國際人道主義資訊的入口網站《Reliefweb》報導，世界展望會（World Vision）敘利亞救援行動總監穆吉（Johan Mooij）表示，這場地震讓敘利亞兒童更加脆弱，原本就已經面臨許多風險，地震過後數十萬人無家可歸，有些人還與家人失散，進一步增加了他們被剝削或虐待的機率。

穆吉指出，特別是在敘利亞北部，虐待兒童的威脅已經非常嚴重，戰區內貧困加劇，給兒童帶來難以想像的挑戰和苦難，本就簡陋的衛生設施無法滿足需求，不少設施已被摧毀，攝氏零度以下的溫度，許多家庭在家園被毀、食物不足的情況下掙扎求存。

敘利亞官方媒體10日聲稱，敘利亞政府已批准外界越過內戰前線，進行人道援助，還宣布受地震影響最多的地區，拉塔基亞（Lattakia）、哈瑪（Hama）、阿勒坡（Aleppo）和伊德利卜（Idlib）為災區，將設立一項重建基金。

然而，穆吉強調，雖然外界對敘利亞的援助可能會陸續增加，但不幸的是，也可能有人趁機利用這弱點，在孩子最需要支持和保護的時候反過來剝削他們。所以當務之急是讓孩童盡快有家可回，或是去學校讀書，以防面臨童工或童婚的命運，以及其他各種形式的虐待：「我們必須竭盡全力保護他們，他們和世上所有孩子一樣，都應擁有童年和充實生活的機會。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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