闖車道拍日本富士山景　泰國和台灣客被點名

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富士吉田市長堀內茂2月8日在記者會上說，「在外國觀光客回流的同時，也產生了令人困擾的問題」。
這處交叉路口離富士急行線下吉田站步行約5分鐘，可以一次拍攝到當地商店街景及富士山景。這個路口車流量大，設有號誌與行人穿越道，也是附近小學生上下學使用的「通學路」，兩側設有人行道。
從2022年11月左右開始，可以看到外國觀光客等遊客在穿越馬路的途中止步、又跳又擺姿勢拍照的樣子，有汽車駕駛因此狂按喇叭，甚至有當地居民報警。
當地幾個地區自治會及商店街，2022年12月聯名向富士吉田市政府提出陳情書後，堀內茂今年1月前往該路口視察，並提出預定從2月1日起到3月底止，在現場部署2名保全人員等因應措施。
市府富士山課等單位表示，週末時以泰國與台灣為主的觀光客，約有千人湧入此處。雖然未發生任何事故，但經常出現帶著小孩的觀光客闖進車道等令人危險場面。
這種拍照行為從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年左右開始出現，儘管一度歸於平靜，但隨著外國觀光客再度到訪又變為顯著。
在當地商店街開店的66歲男性說，雖然很感謝許多外國觀光客願意來這裡觀光，但別因事故而受傷，所以想提醒觀光客們多加留意。
但這名男性業者也說，如果中國團客等遊客來到這裡的話，「該如何因應將成課題」。
山梨縣警察局富士吉田署也跟市政府等單位合作，強化該交叉路口附近的巡邏工作。縣警局在社群網站上也用英文與中文呼籲，「請勿在行人穿越道上站立不動」。
日本電視台也報導，在這處交叉路口附近，可以看到外國觀光客帶著小孩直接站在車道中央分隔線上、甚至站在車道正中央拍照。
富士吉田市政府富士山課課長渡邊英之說，雖然很高興看到觀光客來訪，但希望大家也能遵守交通規則，讓行人與駕駛人都能安全通行。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120211