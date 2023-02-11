大林蒲遷村徵收價將提高　陳其邁掛保證任內處理好遷村

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陳其邁與經濟部長王美花共同主持，立法委員賴瑞隆、在地議員及大林蒲6個里里長出席說明會。高雄市政府自民國110年2月公布第1版遷村草案後，陳其邁均前往會場傾聽民意，今天更是第4次親自出席。
陳其邁表示，高雄市南北面積是非常廣大，最遠到山區，包括杉林、六龜再進去原住民居住的三個原鄕，海邊到茄萣、大林蒲海線一路下來，對他做為在地市長來說，最急的事情是把大林蒲遷村想的完整、做到最好。
陳其邁也強調，現在搬過去（特定建地）那裡一坪40萬，所以在大林蒲這裡，一坪換一坪換到那裡。捷運黃線如果從那邊通過，未來這裡包括醫院、包括學校、包括長輩，不管是社區關懷據點、日照中心等等，功能會更完整。
高市都發局表示，正持續為居民爭取更多權益，包含興建社宅提供給無房無地居民申請入住、私有住商土地協議價購價格從每坪14.05萬元，提高到14.5萬元等，會盡力協商、力求達成居民最大共識，保障居民權益。依市府數據，大林蒲遷村，成功爭取到行政院同意，遷村經費從原本的新台幣589.81億元提高到694.31億元，增加了104.5億元。
會中市府相關單位也表示將持續跟中央爭取放寬私有住商區土地「一坪換一坪」資格、增加弱勢戶遷移費、提升安置地容積率、農業區土地得跨區區段徵收換選高坪特定區住宅區土地、設籍鳳鼻頭漁港漁船(筏)優惠收購，以及安置地興建獨棟綜合性活動中心暨文化館等。都發局也說明安置方案，包括規劃750戶社宅，希望加快居民歡喜搬新厝。
對於遷村作業，高市府都市發展局今天也重申保障鄉親財產權與居住權，除已公布的私有住商土地協議價購價格，由每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元；為落實照顧居民，目前居民們住房屋，無論合法與否，都將以「全新重建價格補償」，不會因建物屋齡老舊而減價，皆以相同等級建築物適用同一標準給予補償，並依遷村當年度物調指數加計補償金額，不會有所差別，讓居民歡喜搬新厝。
學童就學部分，設籍大林蒲地區孩子可透過專案就近選擇小港、前鎮、林園、鳳山學校新生入學或轉學，不受戶籍限制，未來也將在遷村新基地上建新國中、國小，完善配套措施不影響學生受教權，完善銜接和安排。